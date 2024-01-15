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PLG／林襄轉戰職籃啦啦隊？領航猿主場現身網嗨翻

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄(左)、沈玉琳。 截圖自PLG官方IG
林襄(左)、沈玉琳。 截圖自PLG官方IG

啦啦隊女神林襄日前傳出離開樂天桃猿啦啦隊，令不少球迷感到驚訝。林襄經紀人證實有台灣其他職棒和職籃球隊接觸，林襄本人未回應此事，昨天卻驚喜現身PLG桃園領航猿隊主場，引發粉絲們遐想。

林襄2021年加入樂天桃猿啦啦隊，人氣馬上水漲船高，除了啦啦隊外，更跨足演藝圈，發展非常順利。林襄離隊消息一出，立刻引發外界熱烈討論，許多人都好奇她的下一站，昨天她和主持搭檔沈玉琳一同現身領航猿主場，PLG官方IG寫下：「以後我們也要常常見面唷！」因此不少網友猜測她可能轉戰職籃。

領航猿首季沒有專屬啦啦隊，第二季才成立「Pilots Crew」，目前有14名成員。值得一提的是，林襄曾在3年前代表樂天桃猿啦啦隊，到領航猿主場幫忙應援。

林襄

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