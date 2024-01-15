羽球／戴資穎登世界第3！為台灣球迷「不當行為」向東宗道歉

我國一姊戴資穎在馬來西亞公開賽決賽不敵南韓球后安洗瑩，無緣個人賽史第5冠，但她進帳1萬200亞軍積分，將超越日本好手山口茜，以9萬3736分積分，重返世界第3。

戴資穎一路打進決賽，昨與安洗瑩鏖戰到第3局，儘管從13：18落後追到18：19，但逆轉仍差一步，讓安洗瑩連下2分帶走勝利。

這是小戴生涯最後一次參加大馬賽，不少球迷飛到馬來西亞應援，讓她非常感動。不過她也在社群網站透露，前幾天和印尼好手東宗吃飯時，得知有台灣球迷跑去敲東宗房門並送禮物，小戴表示，「這個行為太突然，且讓人感到害怕，對於這件事我實在對東宗感到非常抱歉。」

小戴也向球迷喊話，「希望未來大家出來看比賽，在喜歡各位選手的同時，請不要做出類似的行為。」她還表示，「只要人到現場幫我呐喊加油就好，不要再破費買禮物和帶禮物給我，因為我的行李實在沒有多餘的空間，也不想負大家用心準備的禮物，謝謝。」