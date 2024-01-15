快訊

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

懶人包／全猿逃走中？樂天女孩林襄驚傳未續約　球員離隊潮掀熱議

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
林襄離開樂天掀起巨大討論。資料照
林襄離開樂天掀起巨大討論。資料照

image source: IG／95_mizuki

文／劉又瑋

中職球隊樂天桃猿去（2023）年球季結束至今，已經有多位隊上代表球員接連離隊，今（12）日再傳出樂天女孩高人氣成員林襄也未跟球團續約，從陣中球星到啦啦隊女孩接連離開，引發球迷持續熱議，更有網友改編經典日本綜藝《全員逃走中》節目名稱，直言這波出走潮簡直是「全猿逃走中」。

林襄傳未獲樂天球團續約　經紀人：有好消息會通知

對於今早傳出林襄未與樂天桃猿續約，可能轉戰其他國內職棒、職籃球隊，甚至赴日本延續啦啦隊生涯的消息，林襄經紀人證實，所有可能性都在規劃討論，不過也表示「一切由球團宣布為主，有好消息會通知大家」，林襄驚傳離隊也讓「全猿逃走中」話題聲量再衝高。

樂天季後「全猿逃走中」？　離隊代表人物一次看

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，截至今早11時30分，近一個月與「樂天桃猿離隊潮」有關的網路聲量超過8,300筆，其中單日最高峰來自去年12月22日，體育記者王翊亘在陳俊秀透過自由球員制度轉隊中信兄弟後，以專欄探討桃猿多位資深球員離開，是否造成球隊文化崩解的文章；第二高峰落在今日，林襄驚爆離隊消息，累計到11時30分就已多達1,099筆；第三高峰則是昨（11）日，樂天桃猿資深內野手郭嚴文轉戰味全龍，樂天球團未與洋投豪勁（Bradin Hagens）續約的消息。

中職球隊樂天桃猿去（2023）年球季結束至今，已經有多位隊上代表球員接連離隊，今（12）日再傳出樂天女孩高人氣成員林襄也未跟球團續約，從陣中球星到啦啦隊女孩接連離開，引發球迷持續熱議，更有網友改編經典日本綜藝《全員逃走中》節目名稱，直言這波出走潮簡直是「全猿逃走中」。

▲「樂天桃猿離隊潮」近一個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

樂天桃猿這波隊職員離隊潮，早已讓球迷議論紛紛，不少人以「猴子是要幹大事嗎走那麼多人」、「全猿逃走中，持續擴大中」、「全猿逃走中，讓我們繼續看下去」、「全猿逃走中combo！」、「連啦啦隊也全猿逃走中」討論這個情況，《網路溫度計》為各位整理去年季後至今，離開桃猿的代表人物：

樂天桃猿內野手 陳俊秀

2014年加入Lamigo桃猿（樂天桃猿前身），持續擔任隊上主力打者，去年季後宣布成為自由球員，最終以3年3千萬複數年合約轉戰中信兄弟。

樂天桃猿內野手 郭嚴文

2011年加入Lamigo桃猿，持續擔任隊上主戰內野手，去年季後未被球團列入60人保留名單，最終以2年合約轉戰味全龍。

中職球隊樂天桃猿去（2023）年球季結束至今，已經有多位隊上代表球員接連離隊，今（12）日再傳出樂天女孩高人氣成員林襄也未跟球團續約，從陣中球星到啦啦隊女孩接連離開，引發球迷持續熱議，更有網友改編經典日本綜藝《全員逃走中》節目名稱，直言這波出走潮簡直是「全猿逃走中」。

▲新球季前樂天桃猿球員陳俊秀（左）轉戰中信兄弟、前樂天桃猿球員郭嚴文（右）轉戰味全龍。

image source: IG／brothers_baseball、FB／Rakuten21-樂天桃猿郭嚴文粉絲團

樂天桃猿內野手 郭永維

2011年加入Lamigo桃猿後，每季都保持一軍穩定出賽，去年季後未被球團列入60人保留名單，最終轉戰台鋼雄鷹延續球員生涯。

樂天桃猿投手 賴鴻誠

2020年季後以自由球員身分，從富邦悍將轉戰樂天桃猿，近3季擔任隊上主力中繼投手，去年季後未被球團列入60人保留名單，最終轉戰台鋼雄鷹延續球員生涯。

中職球隊樂天桃猿去（2023）年球季結束至今，已經有多位隊上代表球員接連離隊，今（12）日再傳出樂天女孩高人氣成員林襄也未跟球團續約，從陣中球星到啦啦隊女孩接連離開，引發球迷持續熱議，更有網友改編經典日本綜藝《全員逃走中》節目名稱，直言這波出走潮簡直是「全猿逃走中」。

▲新球季轉戰台鋼雄鷹的前樂天桃猿球員郭永維（左）、賴鴻誠（右）。

image source: IG／tsg_hawks

樂天桃猿投手 豪勁

2021年成為樂天桃猿外籍球員，近3季擔任隊上主力救援投手，今年因球隊戰力需要外籍先發投手，最終不予續約。

中職球隊樂天桃猿去（2023）年球季結束至今，已經有多位隊上代表球員接連離隊，今（12）日再傳出樂天女孩高人氣成員林襄也未跟球團續約，從陣中球星到啦啦隊女孩接連離開，引發球迷持續熱議，更有網友改編經典日本綜藝《全員逃走中》節目名稱，直言這波出走潮簡直是「全猿逃走中」。
▲樂天桃猿外籍球員豪勁（Bradin Hagens）在IG透露沒有獲得樂天合約，目前是自由球員身份。

image source: IG／bradinhagens

樂天桃猿球探 藍天勇

以棒球素人之姿應徵上Lamigo桃猿球探，成為Lamigo時期6年5冠王朝重要推手，樂天時期升任副領隊，於去年季後球團不予續約。

樂天女孩 林襄

2021年透過徵選加入樂天女孩後成為人氣成員，去年爆出與樂天球員馬傑森熱戀，後續應援場次銳減，今（12）日傳出未被球團續約。

中職球隊樂天桃猿去（2023）年球季結束至今，已經有多位隊上代表球員接連離隊，今（12）日再傳出樂天女孩高人氣成員林襄也未跟球團續約，從陣中球星到啦啦隊女孩接連離開，引發球迷持續熱議，更有網友改編經典日本綜藝《全員逃走中》節目名稱，直言這波出走潮簡直是「全猿逃走中」。

▲ 樂天女孩林襄。

image source: image source: IG／95_mizuki

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月13日至2024年1月12日11:30。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『樂天桃猿離隊潮』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

郭嚴文、陳禹勳會去哪？揭秘網友關心度　中職戰力外球員最新動向一次看

羽球大馬公開賽／小戴34分鐘霸氣殺進8強！臺灣選手賽程、轉播直播一次看

林襄 網路溫度計 社群

延伸閱讀

中職／龍隊補強又一波 參與桃猿5冠選才藍天勇加入球探部門

中職／林襄離隊迫於無奈？下半季只上6場連總冠軍賽都沒跳

中職／21號還是李凱威 郭嚴文加盟龍隊換穿6號

中職／兄弟複數年約簽前獅隊火球男 5隊都未評估陳禹勳

相關新聞

羽球／戴資穎登世界第3！為台灣球迷「不當行為」向東宗道歉

我國一姊戴資穎在馬來西亞公開賽決賽不敵南韓球后安洗瑩，無緣個人賽史第5冠，但她進帳1萬200亞軍積分，將超越日本好手山口茜，以9萬3736分積分，重返世界第3。 戴資穎一路打進決賽，昨與安洗瑩鏖

懶人包／全猿逃走中？樂天女孩林襄驚傳未續約　球員離隊潮掀熱議

image source: IG／95_mizuki文／劉又瑋中職球隊樂天桃猿去（2023）年球季結束至今，已經有多位隊上代表球員接連離隊，今（12）日再傳出樂天女孩高人氣成員林襄也未跟球團續約，從陣

大馬羽賽／遭球后安洗瑩逆轉 小戴「銀」恨

新賽季第一站，我國「一姐」戴資穎就打進馬來西亞公開賽決賽，可惜離第5冠差一局，昨天小戴先搶下首局，但遭南韓「世界球后」安...

奧運／中華奧會考察團前進巴黎 鄭世忠要全力幫助選手

巴黎奧運將於7月26日揭幕，中華奧會組成賽前考察團前進巴黎，在當地時間14日上午抵達，立刻展開參訪行程，陸續考察拳擊、輕...

大馬羽賽／戴資穎奪亞軍後受訪 享受每場比賽感覺

台灣羽球天后戴資穎今天在大馬羽球賽不敵韓國名將安洗瑩，以亞軍作收。她賽後受訪說，「這有可能是最後一次到大馬比賽」，很享受...

大馬羽賽／遭安洗瑩逆轉 戴資穎差一勝錯過第5冠

我國「一姊」戴資穎挑戰馬來西亞公開賽第5冠的最後一步，今天遭遇南韓「世界球后」安洗瑩，小戴首局一路領先，可惜後兩局遭安洗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。