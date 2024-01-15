奧運／中華奧會考察團前進巴黎 鄭世忠要全力幫助選手

巴黎奧運將於7月26日揭幕，中華奧會組成賽前考察團前進巴黎，在當地時間14日上午抵達，立刻展開參訪行程，陸續考察拳擊、輕艇、跆拳道場地，體育署長鄭世忠擔任榮譽團長，他說：「主要目標是提供中華代表團選手更完善的服務，讓他們更專心比賽。」

考察團一到巴黎戴高樂機場，隨即前往鄰近的北方體育館視察奧運拳擊場地，再到馬恩河畔韋爾水上運動中心了解輕艇、划船相關設施，最後抵達巴黎大皇宮，這裡也是跆拳道主戰場。

本屆奧運是巴黎繼1900、1924年後第3次舉行奧運，鄭世忠表示，所有後勤人員都會住在長榮桂冠巴黎酒店，也在離飯店500公尺處規畫運動中心，包括運科儀器、重量訓練器材、私人診所都在那個地方。

鄭世忠強調，這次會考察這個運動中心，如果空間不夠好，再另尋物理治療所提供選手服務，也會把重量訓練教練送進選手村進行相關協助。