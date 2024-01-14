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中職／Wing Stars海外培訓終了 安芝儇領軍15日亮相

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼集團啦啦隊Wing Stars飛往韓國接受海外培訓，今天更在首爾友利卡蜜蜂排球隊賽事登場亮相。圖／台鋼雄鷹球團提供
台鋼集團啦啦隊Wing Stars飛往韓國接受海外培訓，今天更在首爾友利卡蜜蜂排球隊賽事登場亮相。圖／台鋼雄鷹球團提供

台鋼雄鷹隊將在中職一軍起步，啦啦隊Wing Stars加緊腳步備戰，13位創隊成員日前飛往韓國接受海外培訓，在「最強外掛」安芝儇的安排下，今天更在首爾友利卡蜜蜂排球隊賽事登場亮相，明天將在記者會上正式與粉絲見面。

台鋼集團桂田文創旗下Wing Stars啦啦隊正在韓國接受密集的海外培訓課程，本次的韓國培訓總監由BTS、EXO、Super Junior-M 合作師資申潣燮教授擔任，課程中安排K-Pop舞蹈、歌唱、錄音、鏡頭等訓練，點滿成員舞台魅力值。

Wing Stars啦啦隊今天更受邀前往首爾友利卡蜜蜂賽場，跟著學姐最強外掛安芝儇的腳步一起來到現場觀摩學習，也向現場的球迷朋友們展現Wing Stars的熱情與活力，引發討論熱潮。

隨著各項練習的展開與進行，Wing Stars啦啦隊已整備完成，Wing Stars完整面貌將在明日登場的「台鋼集團Wing Stars啦啦隊亮相記者會」揭露，記者會現場也將透過Wing Stars Official Youtube官方頻道全程直播，下午3點一起鎖定直播現場。

台鋼集團啦啦隊Wing Stars飛往韓國接受海外培訓，今天更在首爾友利卡蜜蜂排球隊賽事登場亮相。圖／台鋼雄鷹球團提供
台鋼集團啦啦隊Wing Stars飛往韓國接受海外培訓，今天更在首爾友利卡蜜蜂排球隊賽事登場亮相。圖／台鋼雄鷹球團提供
台鋼集團啦啦隊Wing Stars飛往韓國接受海外培訓，今天更在首爾友利卡蜜蜂排球隊賽事登場亮相。圖／台鋼雄鷹球團提供
台鋼集團啦啦隊Wing Stars飛往韓國接受海外培訓，今天更在首爾友利卡蜜蜂排球隊賽事登場亮相。圖／台鋼雄鷹球團提供

啦啦隊 台鋼雄鷹 排球

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