中職／Wing Stars海外培訓終了 安芝儇領軍15日亮相

台鋼雄鷹隊將在中職一軍起步，啦啦隊Wing Stars加緊腳步備戰，13位創隊成員日前飛往韓國接受海外培訓，在「最強外掛」安芝儇的安排下，今天更在首爾友利卡蜜蜂排球隊賽事登場亮相，明天將在記者會上正式與粉絲見面。

台鋼集團桂田文創旗下Wing Stars啦啦隊正在韓國接受密集的海外培訓課程，本次的韓國培訓總監由BTS、EXO、Super Junior-M 合作師資申潣燮教授擔任，課程中安排K-Pop舞蹈、歌唱、錄音、鏡頭等訓練，點滿成員舞台魅力值。

Wing Stars啦啦隊今天更受邀前往首爾友利卡蜜蜂賽場，跟著學姐最強外掛安芝儇的腳步一起來到現場觀摩學習，也向現場的球迷朋友們展現Wing Stars的熱情與活力，引發討論熱潮。