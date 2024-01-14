快訊

影／藍營下屆總統人選？ 蔡其昌曝「這兩人」最有機會

選完這件事永不會變...鍾明軒這句話引發網友共鳴

國會龍頭選舉支持誰 黃國昌：內部已有共識明天公布

大馬羽賽／戴資穎奪亞軍後受訪 享受每場比賽感覺

中央社／ 吉隆坡14日專電
台灣「羽球天后」戴資穎14日在超級1000系列的馬來西亞公開賽女單決賽，不敵世界球后、韓國名將安洗瑩，以亞軍作收。圖為戴資穎（左）比賽結束與安洗瑩握手。中央社
台灣「羽球天后」戴資穎14日在超級1000系列的馬來西亞公開賽女單決賽，不敵世界球后、韓國名將安洗瑩，以亞軍作收。圖為戴資穎（左）比賽結束與安洗瑩握手。中央社

台灣羽球天后戴資穎今天在大馬羽球賽不敵韓國名將安洗瑩，以亞軍作收。她賽後受訪說，「這有可能是最後一次到大馬比賽」，很享受在大馬公開賽每場比賽的感覺。

戴資穎今天在超級1000系列的馬來西亞公開賽女單決賽，以21比10、10比21、18比21不敵世界球后、韓國名將安洗瑩，以亞軍作收。

戴資穎賽後受訪表示，今天賽場風向比較大一點，她在對戰過程中就有做好打3局的可能，但「第3局一開始，那裡是比較好打，我卻在落後的11比9情況下換場，讓我在第3局後半時壓力比較大」。

對於詢及在大馬比賽印象，戴資穎認為很享受在大馬公開賽的每一場賽事，每場賽事大家都給予很大支持，雖然「這有可能是最後一次到大馬比賽」，但今年比賽每場都很重要，她還是以一場接著一場準備好為主，就沒有想這麼多。

她說，每次到馬來西亞都很開心，整個比賽場館氣氛、觀眾的感覺都非常好，尤其「剛才我落後情況下，大家還是一直為我加油打氣，提醒我自己不要放棄，更盡力去拚」。

戴資穎 安洗瑩 羽球

延伸閱讀

大馬羽賽／遭安洗瑩逆轉 戴資穎差一勝錯過第5冠

大馬羽賽／逆轉陳雨菲進決賽 戴資穎：盡力發揮享受比賽感覺

大馬羽賽／逆轉陳雨菲中斷對戰4連敗 戴資穎明拚第5冠

大馬羽賽／贏球開心 戴資穎賽後念念不忘印度煎餅好滋味

相關新聞

大馬羽賽／遭安洗瑩逆轉 戴資穎差一勝錯過第5冠

我國「一姊」戴資穎挑戰馬來西亞公開賽第5冠的最後一步，今天遭遇南韓「世界球后」安洗瑩，小戴首局一路領先，可惜後兩局遭安洗...

田徑／出自撐竿跳世家 許德敬美國飛過全國紀錄

來自撐竿跳世家的我國田徑好手許德敬，新的一年傳回好消息，他在美國猶他州楊百翰大學比賽以5公尺30奪得冠軍，並平台灣全國室...

大馬羽賽／逆轉陳雨菲中斷對戰4連敗 戴資穎明拚第5冠

我國羽球一姊戴資穎今天在總獎金130萬美元的馬來西亞公開賽女單4強賽，遭遇老對手中國大陸陳雨菲，上演雙方生涯的第26次對...

大馬羽賽／生涯首戰安東森直落二吞敗 林俊易無緣爭冠

首度站上BWF超級1000賽4強賽的我國男單好手「左手重砲」林俊易，今天在馬來西亞羽球公開賽4強賽遭遇丹麥好手安東森（A...

澳網／被巴西黑馬嚇一跳 羅布雷夫五盤大戰驚險過頭關

2024年澳網今天點燃戰火，首日賽程俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）就被嚇出一身汗，他面對巴西對手維爾德...

大馬羽賽／戴資穎奪亞軍後受訪 享受每場比賽感覺

台灣羽球天后戴資穎今天在大馬羽球賽不敵韓國名將安洗瑩，以亞軍作收。她賽後受訪說，「這有可能是最後一次到大馬比賽」，很享受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。