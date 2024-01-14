大馬羽賽／戴資穎奪亞軍後受訪 享受每場比賽感覺

台灣羽球天后戴資穎今天在大馬羽球賽不敵韓國名將安洗瑩，以亞軍作收。她賽後受訪說，「這有可能是最後一次到大馬比賽」，很享受在大馬公開賽每場比賽的感覺。

戴資穎今天在超級1000系列的馬來西亞公開賽女單決賽，以21比10、10比21、18比21不敵世界球后、韓國名將安洗瑩，以亞軍作收。

戴資穎賽後受訪表示，今天賽場風向比較大一點，她在對戰過程中就有做好打3局的可能，但「第3局一開始，那裡是比較好打，我卻在落後的11比9情況下換場，讓我在第3局後半時壓力比較大」。

對於詢及在大馬比賽印象，戴資穎認為很享受在大馬公開賽的每一場賽事，每場賽事大家都給予很大支持，雖然「這有可能是最後一次到大馬比賽」，但今年比賽每場都很重要，她還是以一場接著一場準備好為主，就沒有想這麼多。

她說，每次到馬來西亞都很開心，整個比賽場館氣氛、觀眾的感覺都非常好，尤其「剛才我落後情況下，大家還是一直為我加油打氣，提醒我自己不要放棄，更盡力去拚」。