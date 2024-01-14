大馬羽賽／遭安洗瑩逆轉 戴資穎差一勝錯過第5冠

我國「一姊」戴資穎挑戰馬來西亞公開賽第5冠的最後一步，今天遭遇南韓「世界球后」安洗瑩，小戴首局一路領先，可惜後兩局遭安洗瑩逆轉，讓小戴以21：10、10：21、19：21錯過對戰連勝和新賽季首冠。

世界排名第4的小戴面對現役女將幾乎都握有對戰優勢，21歲的安洗瑩是少有的「例外」，過去台、韓「一姊」對戰13次，小戴僅拿3勝，不過前一度在上月年終賽4強賽碰頭，小戴決勝局從10：19落後到最終22：20反敗為勝，史詩級逆轉終結交手6連敗，小戴最終更捧起年終賽金盃。

相隔不到一個月再碰頭，小戴開局打出3：0攻勢，雖一度被追到5：4，但小戴再連拿3分穩住優勢，10：5時還有幸運球助攻，球翻過網帶落地，讓小戴取得6分領先進入技術暫停；恢復比賽後安洗瑩多次失誤讓小戴拉開領先到18：7，並以21：10先下一城。

戴資穎第二局在失誤較多下陷入2：7落後，雖3度追到3分差，但失誤仍多下以10：21讓出，比賽進入到決勝第三局。

決勝局第一球，小戴因判斷失誤讓安洗瑩先得分，不過小戴先搶網追平比分，再以犀利的對角殺球取得領先，假動作也換成分數，可惜自己發球過短終結這波連拿3分攻勢，後續再遭安洗瑩反超，換場時小戴陷入9：11落後。

換場後小戴反守為攻，可惜13：14時主動攻擊掛網，錯過追平機會，接續防守的對角分球又剛好落到邊線外，連失4分下陷入13：18落後。

小戴持續追分，16：19時安洗瑩申請醫療暫停，恢復比賽後小戴對角殺球、切球都換成分數，但18：19時擊球出界，讓安洗瑩先取得「冠軍點」，且第一個機會就擠壓到小戴出手，讓安洗瑩以21：19逆轉奪冠。