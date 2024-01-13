大馬羽賽／生涯首戰安東森直落二吞敗 林俊易無緣爭冠

首度站上BWF超級1000賽4強賽的我國男單好手「左手重砲」林俊易，今天在馬來西亞羽球公開賽4強賽遭遇丹麥好手安東森（Anders Antonsen），最終以16：21、7：21吞敗，無緣爭冠。

去年才在馬來西亞亞通體育館首闖BWF超級500系列賽4強的林俊易，今年回到幸運地後再度創下生涯新紀錄，昨天在男單8強賽擊敗杭州亞運金牌李詩灃，拿下生涯首張超級1000賽4強賽門票。

不過今天林俊易在4強賽也遭遇苦戰，生涯首度面對世界排名第9名的丹麥好手安東森，林俊易在兩局賽事前段就都陷入大比分落後，不過第一局中斷他一度成功擾亂安東森的節奏，追到9：9平手，只可惜未能更近一步超前，讓安東森以21：16先下一城。

第二局安東森在熟悉林俊易節奏後打得更加順手，迫使林俊易連連發生失誤，開局就拉出10：2的攻勢，最終也以21：7收下冠軍賽門票，明天將與安賽龍與石宇奇之戰勝者爭奪冠軍。