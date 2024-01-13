快訊

當市長8年！柯文哲在北市得票率竟墊底 台北人怒噴原因

立委即時開票／許淑華哭紅雙眼自行宣布落選 盼徐巧芯照顧選民

總統選舉即時開票／賴逼近500萬票領先侯逾80萬票 柯突破300萬票居第三

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大馬羽賽／生涯首戰安東森直落二吞敗 林俊易無緣爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
超級1000大馬羽球公開賽，台灣男單「左手重砲」林俊易以16：21、7：21不敵丹麥好手安東森，無緣爭冠。 中央社
超級1000大馬羽球公開賽，台灣男單「左手重砲」林俊易以16：21、7：21不敵丹麥好手安東森，無緣爭冠。 中央社

首度站上BWF超級1000賽4強賽的我國男單好手「左手重砲」林俊易，今天在馬來西亞羽球公開賽4強賽遭遇丹麥好手安東森（Anders Antonsen），最終以16：21、7：21吞敗，無緣爭冠。

去年才在馬來西亞亞通體育館首闖BWF超級500系列賽4強的林俊易，今年回到幸運地後再度創下生涯新紀錄，昨天在男單8強賽擊敗杭州亞運金牌李詩灃，拿下生涯首張超級1000賽4強賽門票。

不過今天林俊易在4強賽也遭遇苦戰，生涯首度面對世界排名第9名的丹麥好手安東森，林俊易在兩局賽事前段就都陷入大比分落後，不過第一局中斷他一度成功擾亂安東森的節奏，追到9：9平手，只可惜未能更近一步超前，讓安東森以21：16先下一城。

第二局安東森在熟悉林俊易節奏後打得更加順手，迫使林俊易連連發生失誤，開局就拉出10：2的攻勢，最終也以21：7收下冠軍賽門票，明天將與安賽龍與石宇奇之戰勝者爭奪冠軍。

林俊易 安賽龍 羽球

延伸閱讀

大馬羽賽／連兩年在大馬創生涯紀錄 林俊易：在這運氣不錯

大馬羽賽／驚奇進軍男單4強 林俊易：打好每一場球也想打奧運

大馬羽賽／壓著亞運金牌打 林俊易首闖超級1000賽4強

大馬羽賽／拍下世錦賽金牌 林俊易：目標打巴黎奧運

相關新聞

大馬羽賽／逆轉陳雨菲中斷對戰4連敗 戴資穎明拚第5冠

我國羽球一姊戴資穎今天在總獎金130萬美元的馬來西亞公開賽女單4強賽，遭遇老對手中國大陸陳雨菲，上演雙方生涯的第26次對...

大馬羽賽／逆轉陳雨菲進決賽 戴資穎：盡力發揮享受比賽感覺

台灣羽球天后戴資穎在大馬羽球賽上演逆轉秀晉冠軍戰，她賽後受訪說，今天贏球的關鍵應該是失誤可能沒有這麼多，明天冠軍戰會盡力...

荷巴特女網／詹皓晴拍退中國組合 澳網前夕奪今年首冠

正在為澳網備戰的我國網球好手詹皓晴，今天與墨西哥搭擋歐兒摩絲（Giuliana Olmos）在WTA 250的荷巴特女網...

大馬羽賽／連兩年在大馬創生涯紀錄 林俊易：在這運氣不錯

我國羽球好手「左手重砲」林俊易昨天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽擊敗杭州亞運金牌得主李詩灃，連續兩年在亞通體育館站...

大馬羽賽／生涯首戰安東森直落二吞敗 林俊易無緣爭冠

首度站上BWF超級1000賽4強賽的我國男單好手「左手重砲」林俊易，今天在馬來西亞羽球公開賽4強賽遭遇丹麥好手安東森（A...

網球／網壇也傳假球案 法國球員遭控11項罪名禁賽10年

國際網球誠信組織（ITIA）在今天宣布，29歲的法國網球選手米特亞納（Leny Mitjana）因為參與假球案將遭到禁賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。