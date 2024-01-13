網球／網壇也傳假球案 法國球員遭控11項罪名禁賽10年

國際網球誠信組織（ITIA）在今天宣布，29歲的法國網球選手米特亞納（Leny Mitjana）因為參與假球案將遭到禁賽10年、罰款2萬美元的懲處，停權將從去年12月開始執行至2033年底才得以解禁。

根據ESPN報導，今年29歲的米特亞納職業生涯最高排名為458名，儘管並不是什麼資歷顯赫的球員，不過他卻遭到指控於2017至2018年間涉及操控比賽情事，並在去年11月舉行了聽證會。

而ITIA也在今天針對米特亞納的判決做出聲明，「ITIA在今天確認，法國網球運動員米特亞納因涉及11項違反運動反腐敗計畫的行為而遭到禁賽停權10年，並處以2萬美元的罰款。」

據了解，米特亞納的犯行會遭到揭露，是因為與比利時一個簽賭假球集團所涉及的刑事案件有關，其中米特亞納被指控協助下注、操控比賽結果、影響其他球員讓他們無法在比賽中竭盡全力，以及沒有進行舉報等行為，這將讓他面臨10年禁賽，幾乎等同於提前結束選手生涯。