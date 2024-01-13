桌球／林昀儒5局惜敗 無緣WTT杜哈球星挑戰賽4強

10天前WTT總決賽，台灣一哥林昀儒以1比3敗給中國名將梁靖崑，兩人今天凌晨在球星挑戰賽杜哈站男單8強賽激戰5局，林昀儒浪費3個賽末點機會，局數以2比3落敗，無緣4強。

世界排名第7林昀儒這次在卡達杜哈舉行的球星挑戰賽，男單首輪輪空，一連擊敗西班牙選手羅貝斯（Alvaro Robles）、日本新星松島輝空，闖進8強。

林昀儒8強賽遇到世界排名第4的梁靖崑，過去3度交手，林昀儒都落敗，包括月初的世界桌球職業大聯盟（WTT）男子總決賽，林昀儒都未能通過梁靖崑那關考驗。

林昀儒開賽在4比4平手情況下，連得4分拉開差距，並以11比6先聲奪人，而林昀儒次局一開始就陷入1比7落後劣勢，儘管試圖追趕，仍未能將差距縮小至2分以內，以7比11丟掉1局。

林昀儒第3局克服最多4分落後，隨後更是一連躲過對手4個局點，以15比13搶下、率先聽牌，而第4局戰況則呈現一面倒，梁靖崑以11比2扳平戰局。

林昀儒決勝局以5比1開局，隨後更將差距拉開至5分，看似大好機會，卻被對手追成7比8，林昀儒穩住陣腳連得2分、取得10比7領先，隨後先是被連續化解3個賽末點追平，對手再靠著連續幸運擦邊球逆轉，林昀儒最終以10比12輸球，也將4強門票拱手讓給了梁靖崑。