高球／澳洲業餘名人賽 陳宥竹、謝秉樺聯手獲女團冠軍

在吳丞軒擔任桿弟的協助下，高雄三民高中高二陳宥竹，今天在2024年澳洲業餘高球名人賽決勝輪，打出四天來最佳70（-3）桿，與北市新興國中8年級謝秉樺聯手，以總成績高於標準桿3桿，贏得女子團體組冠軍。

陳宥竹和謝秉樺兩人合繳587桿，繼2020年安禾佑和黃亭瑄之後，我國青少女選手再次在澳洲業餘高球名人賽團體組封后，陳宥竹從第6洞到第11洞有如神助，共抓5隻小鳥，幾至忘我境界，把前一天78（＋5）桿的霉運一掃而空，她在第四輪抓6隻小鳥、3次柏忌、70桿繳卡，四天總和292桿，並列女子個人第9名，也是台灣登上女子團體冠軍的最大功臣，陳宥竹表示，教練楊珺如（楊芯媛）很會鼓舞選手，讓她打得很放鬆，「楊教練應是讓我們贏得團體冠軍的最重要推手。」

第一次代表國家隊出賽就贏得團體冠軍的「福將」謝秉樺表示，今天高隆睿當她的桿弟，讓她抓下6隻小鳥，打得很順利，只是第17洞的雙柏忌，使她無法以紅字作收，最後以74（＋1）桿繳卡，四輪累計295桿，獲女子組第12名。謝秉樺四天來共抓19隻小鳥，為台灣四位參賽選手最多。

吳丞軒和高隆睿因前三輪排名未能躋身男子前45，未闖進第四輪決賽，但他們在最後一天化身女子隊員的桿弟，適時展現專業，對台灣小將贏得女子團體冠軍，一樣功不可沒。吳丞軒、高隆睿和謝秉樺將繼續停留在澳洲，與吳純葳會合，參加下周二展開的愛迪達斯澳洲業餘賽，陳宥竹則提前載譽返國。