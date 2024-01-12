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大馬羽賽／驚奇進軍男單4強 林俊易：打好每一場球也想打奧運

中央社／ 吉隆坡12日專電
超級1000大馬羽球公開賽，台灣男單「左手重砲」林俊易12日擊敗李詩灃，闖進4強。圖為他對陣過程中飛撲救球。中央社
超級1000大馬羽球公開賽，台灣男單「左手重砲」林俊易12日擊敗李詩灃，闖進4強。圖為他對陣過程中飛撲救球。中央社

超級1000大馬羽球公開賽，台灣男單「左手重砲」林俊易擊敗中國好手李詩灃，闖進4強。林俊易表示，今天表現比較穩定，盼在後面賽事穩穩的發揮，「只想打好每一場球，也想打奧運」。

馬來西亞羽球公開賽從9日起在武吉加里爾（BukitJalil）亞通體育館（Axiata Arena）舉行為期6天賽事。

林俊易今天下午在8強戰，以21比12、21比18擊敗李詩灃，挺進男單4強賽。

林俊易賽後接受中央社訪問表示，今天的表現比較穩定，戰術運用也滿成功，「對手想要跟我打快，但是我今天的快比較順利一點，但對手在後面戰術上有帶一點不一樣節奏，我會比較不好打」。

他認為今天體力調配還可以，「比較沒有一下子被對手拖進去」，否則就很容易消耗體力，今天場上風向比昨天大一點，但還可以控制。

林俊易說，下一個努力目標是奧運積分，也希望5月時能夠爭取到，但目前對自己的期待是打好每一場球並調整好狀況，因為他沒有預期這次比賽會有這樣的表現，原以為只有贏第一、二場就好了，今年也是抱持著一樣的心態。

對於今天場上對手，他表示，從未想到對手的身分，而只是想研究並理解對手的打法與戰術，並想和頂尖球員學習，想慢慢跟上他們，「我的經驗上還是沒有比他們好」。

林俊易 羽球

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