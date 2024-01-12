冬青奧、聽障世青運代表團授旗 潘文忠期勉選手多交流

邁入第四屆的冬季青年奧運會今年將在南韓江原道舉行，我國將有19名選手在4個運動種類登場，創下歷屆參賽人數新高，而即將在14日起啟程的代表團也在今天接受教育部部長潘文忠授旗並致贈10萬元加菜金，他也期許選手在爭取佳績之餘也能夠與各國選手多交流。

2012年開始舉辦的冬季青年奧運會，在今年邁入第4屆，儘管我國位處亞熱帶，要發展冬季運動並不容易，不過在前三屆賽事中我國選手都不曾缺席，今年更將在冰球、滑雪、雪橇與滑冰4個運動類參賽，共計有19位選手將前往江原道。

而今天代表團也在體育署接受教育部部長潘文忠授旗，他也致贈10萬元加菜金由冰球隊隊長吳凱振代表領取，代表團預計在14日起搭機前往舉辦地點參加為期14天的賽事，預計在2月2日全數返台。

潘文忠在致詞時表示，冬青奧對於我國來說是一個很大的挑戰，因為我國位處亞熱帶，在沒有雪、沒有冰的環境下，選手和教練必須透過多元的方式進行練習或是出國移訓來爭取積分，今年我國共有19位選手參賽，比上屆還要增加，要感謝選手和教練克服困難，也期待他們能夠爭取最好成績。

代表團團長中華奧會主席林鴻道則表示，不管是夏季還是冬季青年奧運，除了競技成績外，另一大重點就是各國選手間的交流，也期待這次參賽選手能夠將台灣文化、友誼與他國選手好好交流。

而今天代表運動員領取10萬元加菜金的冰球代表隊隊長吳凱振，國小二年級開始接觸滑冰並踏入冰球的世界，儘管過去曾多次代表俱樂部出國參賽，但這次冬青奧卻是他第一次披上國手戰袍，去年11月開始也與隊友一同在台北小巨蛋進行集訓，他也直言對於冬青奧一直有相當高的期待，希望能拿到好成績。