大馬羽賽／壓著亞運金牌打 林俊易首闖超級1000賽4強

在我國羽球一姊戴資穎率先搶下BWF超級1000的馬來西亞公開賽4強門票後，男單「左手重砲」林俊易也在8強賽與杭州亞運金牌李詩灃的對戰中，以21：12、21：18直落二勝出，挺進到男單4強賽。

世界排名第21名的林俊易，今年首站在馬來西亞公開賽就展現絕佳狀態，在前兩輪都擊敗泰國選手取勝，其中包括16強賽面對泰國一哥、去年世錦賽冠軍昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）以直落二爆冷勝出，搶下8強賽門票。

而今天林俊易再度面臨嚴苛考驗，碰上世界排名第3名的去年杭州亞運男團、男單雙金得主李詩灃，雙方生涯過去曾2度交手各拿下1勝，其中最近一次交手是去年的德國公開賽，李詩灃僅花47分鐘就以直落二勝出。

不過雙方今天再度碰頭，林俊易也是有備而來，在首局賽事中靠著嚴密的攻勢一路壓著李詩灃打，並在局中一度取得14：5的大幅領先，儘管李詩灃試圖拖慢比賽節奏來影響林俊易，但林俊易最終仍是以21：12先下一城。

第二局林俊易乘勝追擊一度取得10：5領先，下半局更一度將差距擴大到15：9，不過落後的李詩灃卻在該局後段急起直追，拉出一波5：1攻勢追到僅剩2分差，不過關鍵時刻林俊易的長拍造成李詩灃判斷失誤，取得3個賽末點，最終也以21：18拿下生涯首張超級1000系列賽4強門票，接下來將遭遇安東森（Anders Antonsen）與奈良岡功大之戰勝者。