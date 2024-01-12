快訊

姊夫變丈夫？21歲妹曬8年前參加姊姊婚禮3人合照羞喊：我們情投意合

中職／去年下半季只應援6場…今傳林襄將離隊 知情人士曝心寒原因

澳網／約克維奇拼第25座大滿貫金盃前 先秀灌籃致敬詹皇

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇積極備戰澳洲網球公開賽，力拼生涯第25座大滿貫金盃。 美聯社
約克維奇積極備戰澳洲網球公開賽，力拼生涯第25座大滿貫金盃。 美聯社

2024年首場大滿貫澳洲網球公開賽將於1月14日正式開打，手握歷史最多24座大滿貫金盃的世界球王約克維奇（Novak Djokovic）期盼能繼續疊加「喬帥障礙」，而他近日在澳網前舉行慈善表演賽，活動中展示自己的全能球技，令全場球迷驚嘆連連。

約克維奇生涯累積24座大滿貫冠軍，光是澳網就佔了其中10座，過去5屆澳網約克維奇一共拿下4冠，堪稱是「澳網之王」。澳網抽籤於昨日正式出爐，約克維奇的爭霸之路籤運不錯，除了在第三輪可能遭遇墨瑞（Andy Murray）外，8強可能與去年爭冠對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）提前碰頭，其餘重點選手都要在8強賽才有機會交手。

而約克維奇除了網球外，對於其他項目的運動都略有涉獵，來自塞爾維亞的他特別熱愛籃球，2023年贏得美國公開賽冠軍後，他受訪時提到要將這冠獻給已故球星布萊恩（Kobe Bryant），因為這是他生涯第24冠，剛好也是布萊恩的背號。

近期，約克維奇在旗下基金會和澳洲網球協會共同舉辦的慈善活動中，展現自己全方位球技，先後嘗試了板球、體操、籃球等運動，尤其籃球更是重頭戲，不管是胯下運球、中距離投籃都難不倒他，而他也高呼：「空心入網！」

此外，約克維奇更與威廉斯（Alan Williams）合作上演了空中接力灌籃，身高6呎2吋的他灌起籃來毫不費力，灌籃完成後約克維奇還致敬了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的招牌慶祝動作，引起全場球迷鼓譟。

約克維奇 澳網

相關新聞

澳網／約克維奇拼第25座大滿貫金盃前 先秀灌籃致敬詹皇

2024年首場大滿貫澳洲網球公開賽將於1月14日正式開打，手握歷史最多24座大滿貫金盃的世界球王約克維奇（Novak Djokovic）期盼能繼續疊加「喬帥障礙」，而他近日在澳網前舉行慈善表演賽，活動

大馬羽賽／贏球開心 戴資穎賽後念念不忘印度煎餅好滋味

台灣羽球一姐戴資穎參與超級1000大馬羽球公開賽事，她對大馬印度煎餅的Roti Tisu印象深刻，念念不忘甜甜鹹鹹口感，...

大馬羽賽／狀態提升有特別訓練？ 戴資穎：我覺得是沒有

台灣羽球一姐戴資穎今天在超級1000大馬羽球公開賽女單8強賽擊敗中國好手何冰嬌，挺進4強。戴資穎賽後受訪說，奧運頒獎台是...

荷巴特女網／詹皓晴挺進女雙決賽 澳網前拚今年首冠

正在為澳網備戰的我國網球好手詹皓晴，本周與墨西哥搭檔歐兒摩絲（Giuliana Olmos）在荷巴特女網賽進行澳網前最後...

大馬羽賽／對戰何冰嬌5連勝 戴資穎晉4強再戰陳雨菲

我國羽球一姊戴資穎2024年首站將挑戰BWF超級1000的馬來西亞公開賽生涯第5冠，在今天的8強賽中遭遇世界排名第6名的...

射擊／資格賽奪門票 吳佳穎3度進軍奧運

我國射擊好手「證件妹」吳佳穎昨在印尼雅加達舉行的亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中，於女子25公尺手槍決賽射下第5名佳績，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。