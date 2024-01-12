澳網／約克維奇拼第25座大滿貫金盃前 先秀灌籃致敬詹皇

2024年首場大滿貫澳洲網球公開賽將於1月14日正式開打，手握歷史最多24座大滿貫金盃的世界球王約克維奇（Novak Djokovic）期盼能繼續疊加「喬帥障礙」，而他近日在澳網前舉行慈善表演賽，活動中展示自己的全能球技，令全場球迷驚嘆連連。

約克維奇生涯累積24座大滿貫冠軍，光是澳網就佔了其中10座，過去5屆澳網約克維奇一共拿下4冠，堪稱是「澳網之王」。澳網抽籤於昨日正式出爐，約克維奇的爭霸之路籤運不錯，除了在第三輪可能遭遇墨瑞（Andy Murray）外，8強可能與去年爭冠對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）提前碰頭，其餘重點選手都要在8強賽才有機會交手。

而約克維奇除了網球外，對於其他項目的運動都略有涉獵，來自塞爾維亞的他特別熱愛籃球，2023年贏得美國公開賽冠軍後，他受訪時提到要將這冠獻給已故球星布萊恩（Kobe Bryant），因為這是他生涯第24冠，剛好也是布萊恩的背號。

近期，約克維奇在旗下基金會和澳洲網球協會共同舉辦的慈善活動中，展現自己全方位球技，先後嘗試了板球、體操、籃球等運動，尤其籃球更是重頭戲，不管是胯下運球、中距離投籃都難不倒他，而他也高呼：「空心入網！」

此外，約克維奇更與威廉斯（Alan Williams）合作上演了空中接力灌籃，身高6呎2吋的他灌起籃來毫不費力，灌籃完成後約克維奇還致敬了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的招牌慶祝動作，引起全場球迷鼓譟。