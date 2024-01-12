大馬羽賽／贏球開心 戴資穎賽後念念不忘印度煎餅好滋味

台灣羽球一姐戴資穎參與超級1000大馬羽球公開賽事，她對大馬印度煎餅的Roti Tisu印象深刻，念念不忘甜甜鹹鹹口感，還用雙手比著說有這麼高，「從沒有看過那麼高的Roti Tisu」。

戴資穎今天直落二闖關，以21比16、21比15擊敗中國好手何冰嬌，挺進女單4強。她除於賽後受訪提及今天賽場對陣何冰嬌表現，也談到馬來西亞道地美食印度煎餅。

戴資穎從台北抵達吉隆坡後，就曾享用馬來西亞的國民美食印度煎餅。

戴資穎今天受訪時直說「我沒有看過那麼高的RotiTisu」，昔日吃過的Roti Tisu形狀比較小。她還用雙手比著說有這麼高，也念念不忘「甜甜鹹鹹」的好滋味。

對於中央社記者詢問其他諸如Roti Canai與CheeseNaan等印度煎餅，那一種最好吃時，戴資穎笑著說：「也都還滿好吃的，皮都是『QQ』的，我喜歡這種口感。」

由於印度煎餅都會附有諸如咖哩等多樣化佐料，不吃辣的戴資穎說，會選擇其中最不辣的佐料，「如果是佐料是紅紅的就不會去品嚐」。

她說，在台灣不會去吃這種印度料理食物，因為在台灣無論早中晚都有不同的東西可以選擇。

馬來西亞羽球公開賽從9日起在武吉加里爾（BukitJalil）亞通體育館（Axiata Arena）舉行6天賽事。