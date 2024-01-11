大馬羽賽／拍下世錦賽金牌 林俊易：目標打巴黎奧運

身為馬來西亞公開賽男單僅存台將代表，「左手重砲」林俊易今天打下重大勝利，面對世界排名第7、去年世錦賽奪冠的泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），林俊易以21：18、21：16搶下對戰首勝，生涯首度打進BWF超級1000分賽事8強。

新賽季有好的起步，林俊易第二局15：13領先時後場起跳殺球，卻出現腳底打滑狀況，失分後還有工作人員進場檢查場地；他透露目前狀況是腳有輕微擦傷和一點瘀青，但不影響自己挑戰巴黎奧運目標。

「一開始就有目標打贏這一場，但也知道對手很強，所以今天我自己沒有想他是世錦賽金牌。」林俊易提到，今天目標就是去衝擊對手，執行好自己戰術，自然會有好的結果；新賽季有好的起步，林俊易盼今年有穩定表現，「希望維持好，不要起伏太大，還是老話一句，想要打2024年巴黎奧運。」

巴黎奧運將在今年7月26日開幕，羽球的奧運計分從去年5月1日到今年4月28日，林俊易奧運積分排名目前第20，台灣排名第2，僅次於排名12的「一哥」周天成；根據奧運羽球規則，單打一國若有2名以上選手排在世界前16名，可獲最多2個參賽名額，代表林俊易積分要擠到前16名，才能完成今年目標。

生涯首闖BWF超級1000大賽8強的林俊易，明天將碰目前世界排名第3的中國好手李詩灃，過去兩人2度碰頭各拿1勝。

尋求馬來西亞公開賽第5冠的我國「一姊」戴資穎是8強唯二台將代表，明天將碰列第6種子的中國何冰嬌，預計台灣時間早上10點上陣，同場地的林俊易預計中午12點上場。

共有5組台將闖過馬來西亞公開賽頭關，但兩組男雙李哲輝／楊博軒、李芳任／李芳至雙胞胎今天都落馬，女單「中租學霸」許玟琪不敵中國張藝曼，止步16強。