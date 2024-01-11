大馬羽賽／拍下世錦賽金牌 林俊易：目標打巴黎奧運

聯合報／ 記者曾思儒／台北—吉隆坡電話採訪
羽球「左手重砲」林俊易搶下男單勝利。圖／大專體總提供（資料照）
羽球「左手重砲」林俊易搶下男單勝利。圖／大專體總提供（資料照）

身為馬來西亞公開賽男單僅存台將代表，「左手重砲」林俊易今天打下重大勝利，面對世界排名第7、去年世錦賽奪冠的泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），林俊易以21：18、21：16搶下對戰首勝，生涯首度打進BWF超級1000分賽事8強。

新賽季有好的起步，林俊易第二局15：13領先時後場起跳殺球，卻出現腳底打滑狀況，失分後還有工作人員進場檢查場地；他透露目前狀況是腳有輕微擦傷和一點瘀青，但不影響自己挑戰巴黎奧運目標。

「一開始就有目標打贏這一場，但也知道對手很強，所以今天我自己沒有想他是世錦賽金牌。」林俊易提到，今天目標就是去衝擊對手，執行好自己戰術，自然會有好的結果；新賽季有好的起步，林俊易盼今年有穩定表現，「希望維持好，不要起伏太大，還是老話一句，想要打2024年巴黎奧運。」

巴黎奧運將在今年7月26日開幕，羽球的奧運計分從去年5月1日到今年4月28日，林俊易奧運積分排名目前第20，台灣排名第2，僅次於排名12的「一哥」周天成；根據奧運羽球規則，單打一國若有2名以上選手排在世界前16名，可獲最多2個參賽名額，代表林俊易積分要擠到前16名，才能完成今年目標。

生涯首闖BWF超級1000大賽8強的林俊易，明天將碰目前世界排名第3的中國好手李詩灃，過去兩人2度碰頭各拿1勝。

尋求馬來西亞公開賽第5冠的我國「一姊」戴資穎是8強唯二台將代表，明天將碰列第6種子的中國何冰嬌，預計台灣時間早上10點上陣，同場地的林俊易預計中午12點上場。

共有5組台將闖過馬來西亞公開賽頭關，但兩組男雙李哲輝／楊博軒、李芳任／李芳至雙胞胎今天都落馬，女單「中租學霸」許玟琪不敵中國張藝曼，止步16強。

林俊易 世錦賽 羽球 戴資穎 周天成 許玟琪

延伸閱讀

大馬羽賽／拍下世錦賽金牌！「左手重砲」林俊易勇闖8強

大馬羽賽／戴資穎領銜 5組台將過頭關

大馬羽賽／王子維遭逆轉 林俊易晉級男單16強

大馬羽賽／挑戰第5冠開紅盤 戴資穎退世界第9奪新年首勝

相關新聞

大馬羽賽／再現「死亡反拍」 戴資穎誠實說：敲框了

過去在馬來西亞公開賽打下4冠，我國「一姊」戴資穎尋求第5冠再進一步，她只花34分鐘就以21：7、21：11拍下泰國布莎南...

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

我國兩屆奧運射擊國手「證件妹」吳佳穎，今天在印尼雅加達舉行的2024亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中，於女子25公尺手槍決...

大馬羽賽／拍下世錦賽金牌 林俊易：目標打巴黎奧運

身為馬來西亞公開賽男單僅存台將代表，「左手重砲」林俊易今天打下重大勝利，面對世界排名第7、去年世錦賽奪冠的泰國「一哥」昆...

足球／曾帶領貝克漢征戰世足 名教頭埃里克森宣布剩一年壽命

據英國「BBC」報導，曾經領軍英格蘭足球隊於2002及2006年世足賽踢進8強的著名教頭埃里克森(Sven-Goran Eriksson)，在接受媒體訪問時表示，「我得了一場很嚴重的病，若情況好的話大

認識離岸流 體育署維護學生開放水域運動安全

教育部體育署自110年委託高雄科技大學成立「開放水域運動教育中心」，宣導開放水域運動安全，體育署副署長房瑞文指出，儘管現...

大馬羽賽／拍下世錦賽金牌！「左手重砲」林俊易勇闖8強

國際羽壇新賽季從吉隆坡展開，共有5組台將闖進馬來西亞公開賽第二輪，尋求第5冠的「一姊」戴資穎打頭陣開出紅盤，男單僅存希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。