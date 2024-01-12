大馬羽賽／小戴反拍美技 34分鐘勝布莎南

過去在馬來西亞公開賽打下4冠，我國「一姊」戴資穎尋求第5冠再進一步，只花34分鐘就以21：7、21：11拍下世界19的泰國布莎南，8強門票到手，今天和列第6種子的中國大陸何冰嬌爭4強席位。

從2014年起，小戴對戰布莎南就未嘗敗績，昨不但取得對戰15連勝，且近14戰都是直落二奪勝，第二局更以招牌反手拍反守為攻，讓攻擊失敗的布莎南望球興嘆。

當下舉手和對手致意的小戴透露，美技背後其實有狀況，她笑說：「我本來是要打那邊沒錯，但是跟我想的位置不太一樣，然後有敲框可能看不見。」

馬來西亞公開賽屬於BWF超級1000大賽，總獎金130萬美元，小戴2013年首度登頂，17到19年更打下3連霸，生涯最後一次挑戰大馬賽金盃，是否回想到過去十多年參賽過往？小戴表示專注當下，「現在還在拚命，沒時間回憶。」

巴黎奧運將在今年7月26日開幕，羽球的奧運計分從去年5月1日到今年4月28日，奧運積分排名第4的小戴新賽季連打兩站，馬來西亞後就要轉往新德里，投入下周二開戰的印度公開賽。

昨打頭陣的小戴勝出，男單僅存代表「左手重砲」林俊易以21：18、21：16拍下世界排名第7、去年世錦賽奪冠的泰國名將昆拉武特，除搶下3度交手的對戰首勝，更是生涯首度打進超級1000賽事8強，寫下個人新里程。