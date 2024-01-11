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桌球／WTT杜哈球星挑戰賽 林昀儒勝西班牙選手晉16強

中央社／ 台北11日電

在杜哈舉行的WTT球星挑戰賽，台灣好手林昀儒今天在男單32強以11比7、11比7、5比11、11比2擊敗西班牙的羅貝斯，順利挺進16強。

世界排名第7的林昀儒，今天是生涯首度對決世界排名第44名、同樣左手持拍的西班牙球員羅貝斯（Alvaro Robles）。

首局林昀儒和對手互探虛實，雙方3比3平手後，林昀儒連拿4分拉開差距，拿手的擰球沒給對手太多機會，很快就以11比7拿下。

第2局開賽林昀儒失誤過多，讓對手取得4比0優勢，旦隨後林昀儒同樣連追4分追平比數，接著在2人5比5平手時，再以6比2的攻勢收下第2局勝利。

第3局林昀儒開賽又陷入0比4落後，但這次沒這麼幸運，一路被對手保持領先優勢，以5比11讓出第3局。第4局林昀儒強勢收尾，開賽接連主導節奏，前3拍就主動進攻，一口氣連得8分，徹底打垮對手，以11比2收下第4局及比賽勝利。

晉級16強的林昀儒，對手將是日本球員張本智和及16歲小將松島輝空的勝方。

至於女單戰場，從會外賽晉級的台灣好手陳思羽，今天在32強對上摩納哥的楊曉欣，以4比11、7比11、8比11落敗，無緣16強。

林昀儒 陳思羽 挑戰賽

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