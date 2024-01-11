認識離岸流 體育署維護學生開放水域運動安全

教育部體育署自110年委託高雄科技大學成立「開放水域運動教育中心」，宣導開放水域運動安全，體育署副署長房瑞文指出，儘管現在是冬季，但還是要小心離岸流的危險。

近年來溺水事件持續發生，經統計離岸流為海域溺水主因，所謂的離岸流是當海浪推向岸邊，海水回流到海中時，會因後面海浪不斷湧向岸邊而無法回流，此時海水只能沿著海岸的左右方向移動，因此回流的海水可能會形成強大的力量，將人快速帶離海岸邊，往外海飄流。

房瑞文指出，從106年到112年之間的統計有32起學生溺水事件，「其中多數都跟離岸流有關，因此我們希望藉由宣到水域安全須知，讓國、高中生對於開放水域有更多的瞭解。」

由高雄科技大學成立的「開放水域運動教育中心」，特別著力於學生水域運動體驗活動下水前30分鐘的安全宣導，包括從事水域活動前對環境危險因子的判斷、正確救生衣穿法、進行該項水域運動時應注意的事項等，目前累計超過16萬人次參與水安知識線上任務。

體育署學校體育組組長蔡忠益提到，根據調查全台約有46處海岸是離岸流的危險區域，「加上國、高中生對於水域安全測驗答錯率最高的就是關於離岸流的知識，因此體育署才會特別重視這一塊。」

房瑞文指出，現在雖然是冬季，但還是很多人會到海邊踏浪玩水甚至體驗海泳等活動，因此更需要讓自己多一份保障、遠離危險。