大馬羽賽／拍下世錦賽金牌！「左手重砲」林俊易勇闖8強

國際羽壇新賽季從吉隆坡展開，共有5組台將闖進馬來西亞公開賽第二輪，尋求第5冠的「一姊」戴資穎打頭陣開出紅盤，男單僅存希望「左手重砲」林俊易更拍下去年世錦賽奪冠的泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），終結對戰連敗、勇闖8強。

世界排名第7的昆拉武特列大會第5種子，世界排名21的林俊易過去2度碰泰國「一哥」都吞敗，新賽季再碰頭打出不同氣象，且是扭轉首局4：9落後頹勢，6：11時連拿7分逆轉，17：17平手下再連趕3分，以21：18先下一城。

第二局比分拉鋸，差距始終維持3分內，泰半取得領先的林俊易，15：13領先時起跳殺球卻出現腳底打滑狀況，失分後還有工作人員進場檢查場地，所幸比賽恢復後林俊易犀利攻勢依舊，先以進攻拿下第16分，再逼出昆拉武特網前放小球失誤，領先回到17：14。

林俊易連拿2分攻勢因殺球掛網中斷，接續回球出界再讓差距回到1分差，不過昆拉武特也出現回擊出界和判斷失誤，讓林俊易吶喊迎接第19分；穩住領先的林俊易乘勝追擊，最終就在連拿5分下以21：16擊敗強敵，跪地迎接重大勝利。