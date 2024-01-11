高球／揮別腕傷 潘政琮夏威夷展開新賽季

東京奧運打下歷史性男子高爾夫銅牌的潘政琮，經過去年起伏賽季，本周將在夏威夷舉行的索尼公開賽（Sony Open）展開生涯在美巡的第8個賽季，他盼新賽季保持身體健康，盡力爭取佳績。

32歲的潘政琮去年因為左手腕傷勢缺席5個月，但他決心把上賽季的不順遂拋在腦後，目標進入聯邦快遞盃前30名；由於去年5個月沒參賽，小潘今年賽季將有13場醫療豁免參賽資格，但他必須在這些比賽中獲得57.89的聯邦快遞盃積分，才能保住美巡賽卡（前125名），得以繼續參加那些全陣容賽事。

「我還需要57分的聯邦快遞盃積分，如果我能打進前15名，就能獲得這些積分。我會專注於每一場賽事，盡力而為。」潘政琮務實說，希望新賽季能擺脫身體受傷帶來的痛苦，畢竟身體就是運動員最大財富，會盡力照顧好自身。

本周在檀香山的懷艾萊鄉村俱樂部（Waialae Country Club）的索尼公開賽是小潘2024年賽季首戰，同胞好手俞俊安也將同場比拚。

「我喜歡這座高爾夫球場，它的草皮和我家鄉以及我平常練習的休士頓球場很相似。這座球場需要開球與進攻果嶺球的準確性，而我對這些方面充滿信心。」第三度參賽的小潘說。

去年受腕傷所困，小潘採取打兩場比賽就休息一到兩星期的頻率，休季期間回到台灣一個半月，並舉辦慈善活動募集近600萬新台幣，並和20位小球員共度兩天；小潘透露，投入慈善活動已6年，累積善款近3300萬新台幣，「我很高興能為需要幫助的人們和團體做出貢獻。」