快訊

黃國昌為「郭台銘公開信」告發 國民黨氣炸要求民眾黨限時道歉

登機後不安分！男「1脫序舉動」摔下停機坪 319名乘客慘被耽誤近6小時

網傳台灣阿銘公開信 侯辦反擊柯辦含沙射影：選情告急出下策？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／揮別腕傷 潘政琮夏威夷展開新賽季

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
潘政琮將展開第8個美巡賽賽季。潘政琮臉書
潘政琮將展開第8個美巡賽賽季。潘政琮臉書

東京奧運打下歷史性男子高爾夫銅牌的潘政琮，經過去年起伏賽季，本周將在夏威夷舉行的索尼公開賽（Sony Open）展開生涯在美巡的第8個賽季，他盼新賽季保持身體健康，盡力爭取佳績。

32歲的潘政琮去年因為左手腕傷勢缺席5個月，但他決心把上賽季的不順遂拋在腦後，目標進入聯邦快遞盃前30名；由於去年5個月沒參賽，小潘今年賽季將有13場醫療豁免參賽資格，但他必須在這些比賽中獲得57.89的聯邦快遞盃積分，才能保住美巡賽卡（前125名），得以繼續參加那些全陣容賽事。

「我還需要57分的聯邦快遞盃積分，如果我能打進前15名，就能獲得這些積分。我會專注於每一場賽事，盡力而為。」潘政琮務實說，希望新賽季能擺脫身體受傷帶來的痛苦，畢竟身體就是運動員最大財富，會盡力照顧好自身。

本周在檀香山的懷艾萊鄉村俱樂部（Waialae Country Club）的索尼公開賽是小潘2024年賽季首戰，同胞好手俞俊安也將同場比拚。

「我喜歡這座高爾夫球場，它的草皮和我家鄉以及我平常練習的休士頓球場很相似。這座球場需要開球與進攻果嶺球的準確性，而我對這些方面充滿信心。」第三度參賽的小潘說。

去年受腕傷所困，小潘採取打兩場比賽就休息一到兩星期的頻率，休季期間回到台灣一個半月，並舉辦慈善活動募集近600萬新台幣，並和20位小球員共度兩天；小潘透露，投入慈善活動已6年，累積善款近3300萬新台幣，「我很高興能為需要幫助的人們和團體做出貢獻。」

高爾夫 潘政琮 俞俊安

延伸閱讀

高球／世界業餘賽奪金第一人 許淮茜旅美心態大躍進

高球／聖托盃奪牌慶功 王政松盼政府挹注資源

高球／老虎伍茲宣布與Nike結束27年合作 期間賺進5億美元

高球／日立冷氣慈善盃 錢珮芸末輪逆轉奪冠

相關新聞

大馬羽賽／再現「死亡反拍」 戴資穎誠實說：敲框了

過去在馬來西亞公開賽打下4冠，我國「一姊」戴資穎尋求第5冠再進一步，她只花34分鐘就以21：7、21：11拍下泰國布莎南...

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

我國兩屆奧運射擊國手「證件妹」吳佳穎，今天在印尼雅加達舉行的2024亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中，於女子25公尺手槍決...

澳網／籤表出爐 球王運氣不錯 球后前兩輪超硬恐碰2前任冠軍

即將在14日開打的澳洲網球公開賽會內賽在今天公布單打籤表，其中波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）將在前兩輪遭...

大馬羽賽／拍下世錦賽金牌！「左手重砲」林俊易勇闖8強

國際羽壇新賽季從吉隆坡展開，共有5組台將闖進馬來西亞公開賽第二輪，尋求第5冠的「一姊」戴資穎打頭陣開出紅盤，男單僅存希望...

高球／揮別腕傷 潘政琮夏威夷展開新賽季

東京奧運打下歷史性男子高爾夫銅牌的潘政琮，經過去年起伏賽季，本周將在夏威夷舉行的索尼公開賽（Sony Open）展開生涯...

柔道／宜蘭好手莊千旻東亞賽奪銅 下個目標想進軍亞奧運

宜蘭柔道好手莊千旻日前在「東亞青少年暨青年柔道公開賽」榮獲女子柔道銅牌，頭城國小籃球隊則是勇奪全國秋季少年籃球錦標賽冠軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。