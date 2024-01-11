高球／世界業餘賽奪金第一人 許淮茜旅美心態大躍進

我國高球業餘女將許淮茜、廖信淳和黃亭瑄，去年10月打下第30屆世界業餘隊際錦標賽「聖托盃」女子組團體賽銀牌，許淮茜更摘下史無前例的個人賽金牌，中華高協今天特別舉辦表揚典禮，許淮茜也回贈高協理事長奪冠紀念品，並分享赴美深造的自身改變。

許淮茜去年10月除和隊友打下聖托盃隊史最佳的女子團體賽銀牌，個人賽更以1桿之差登頂，成為賽事60年來第一位個人賽奪冠的台將。兩項紀錄都參與的她今天透露，比賽當時並沒感覺狀態到「超級好」，但大部分比賽時間都專注在每一桿，她甜笑說：「贏的當下，天吶，我竟然贏了，這是個連做夢都不太會想到的榮耀！」

目前是德州大學奧斯汀分校學生的許淮茜，本周就要赴美繼續課業，她也分享說，從台灣到美國生活，最大的文化衝擊是「自信心」，她舉例，美國接觸到的選手都很有自信，實力可能是85分卻會自覺是95分甚至100分，反觀台灣選手被說打得好，卻會自謙喊「沒有啦」，她有感而發說：「可以對自己再更有自信，對運動表現會有很大關係。」

許淮茜也提到，在國外訓練，教練介入較少，多要自己發覺問題，這是國內可以學習的部分，「國外必須自己去感覺，動作有沒有做到教練想要我做的，頭腦要很清楚現在在做什麼。」去年暑假她就改了許多揮桿動作，儘管初期表現不到太好，但能感受到面對壓力時，身體更能控制，才有聖托盃的亮眼表現。

帶著亮眼成績迎接新賽季，許淮茜今年目標提高業餘積分、獲得奧古斯塔女子業餘高球賽參賽機會，「未來希望可以站上LPGA，和世界非常好的選手比賽。」