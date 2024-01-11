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高球／聖托盃奪牌慶功 王政松盼政府挹注資源

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
中華高協舉辦去年世界業餘隊際錦標賽表揚典禮，奪下團體賽銀牌的女將廖信淳（右三）、許淮茜（右四）、高協理事長王政松（左三）等共同合影。記者曾思儒／攝影
中華高協舉辦去年世界業餘隊際錦標賽表揚典禮，奪下團體賽銀牌的女將廖信淳（右三）、許淮茜（右四）、高協理事長王政松（左三）等共同合影。記者曾思儒／攝影

我國高球業餘女將許淮茜、廖信淳和黃亭瑄，去年10月打下第30屆世界業餘隊際錦標賽「聖托盃」女子組團體賽銀牌，許淮茜更摘下史無前例的個人賽金牌，中華高球協會今天趁女將們返國舉辦表揚典禮，由協會理事長王政松親自主持，除轉交總統府賀電給3位選手，另贈與獎勵金，預祝女將們返美後一切順利。

3位女將目前都在美國就讀大學，今天親自出席的許淮茜和廖信淳就讀德州大學，由父親代表出席表揚典禮的黃亭瑄就讀奧勒岡大學，女將們本周就要返美繼續課業，今天重溫2個月前的榮耀時刻。

廖信淳提到，2022年其實就有機會奪牌，去年把握住機會，回首仍十分開心。她也透露，接續回美準備春季比賽，相對密集也重要，「五月有場全國賽，希望那場比賽為學校爭取好成績。」

中華民國高爾夫球協會協會理事長王政松（左）致贈新年禮物和獎勵金給業餘女將廖信淳。記者曾思儒／攝影
中華民國高爾夫球協會協會理事長王政松（左）致贈新年禮物和獎勵金給業餘女將廖信淳。記者曾思儒／攝影

代表黃亭瑄出席的「黃爸」特別感謝中華高協給選手給予的機會，他強調好成績非偶然，黃亭瑄從小就努力，期間也接受裙襬搖搖基金會幫助，多年累積才有這次成果，他感性說： 「選手的努力非常重要，家長在背後協助支持也是很重要的部分，這次大家一起合作一起贏下世界盃銀牌，身為家長感到很榮譽。」

高協理事長王政松提到，協會從2021年開始推動「重返榮耀-高爾夫六年振興計畫」，每年都進行滾動式調整，「希望在六年振興計畫的期限內，能達到我們想要改變的目標。」

基層扎根就是六年振興計畫重要一環，3位打下聖托盃銀牌的女將都是台灣基層出身的好手，東京奧運更有潘政琮打下歷史性的男子銅牌，王政松盼政府挹注高球更多資源，期盼未來培育出更多高球新星，在國際上為台爭光。

中華民國高爾夫球協會協會理事長王政松（左）致贈總統府賀電給業餘女將許淮茜。記者曾思儒／攝影
中華民國高爾夫球協會協會理事長王政松（左）致贈總統府賀電給業餘女將許淮茜。記者曾思儒／攝影
中華民國高爾夫球協會協會理事長王政松（左）致贈新年禮物和獎勵金，業餘女將黃亭瑄的父親代領。記者曾思儒／攝影
中華民國高爾夫球協會協會理事長王政松（左）致贈新年禮物和獎勵金，業餘女將黃亭瑄的父親代領。記者曾思儒／攝影

高爾夫 裙襬搖搖 潘政琮

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