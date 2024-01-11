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荷巴特女網／連拿14分！詹皓晴賞對手「鴨蛋」闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（ 左）和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giuliana Olmos）闖荷巴特女網賽4強。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（ 左）和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giuliana Olmos）闖荷巴特女網賽4強。圖／劉雪貞提供

我國女網好手詹皓晴澳網前選擇荷巴特女網賽為年度第一場大滿貫暖身，她和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giuliana Olmos）今天克服首盤失守劣勢，第二盤開始「拉尾盤」，決勝的「超級搶10」更讓俄羅斯、捷克聯軍克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／柯洛齊耶約娃（Miriam Kolodziejova）1分未得，以跨盤連拿14分的強勢表現闖進4強。

澳網本周日點燃戰火，詹皓晴和吳芳嫺本周都都選荷巴特女網賽為澳網暖身，吳芳嫺女雙首輪止步，名列第2種子的詹皓晴和歐兒摩絲首輪直落二拍下美國組合張笑心／瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），為新賽季開出紅盤。

今天第二戰面對俄捷聯軍，詹皓晴組合首盤先在第3局遭破發，第6局雖回破扳平局數，但第9局再遭破發，以4：6失掉首盤。

台墨組合第二盤第3局陷入0：40絕對落後，但神奇連拿4分保住發球局，第6局趁勢破發成功，第8局再從比數0：30下連拿4球再度破發，以6：2扳平盤數。

決勝的「超級搶10」，台墨組合直接賞給對手「鴨蛋」，以跨盤連拿14分的強勢表現拿到4強門票，下戰將和日本組合穗積繪莉／二宮真琴搶決賽門票。

詹皓晴 澳網 吳芳嫺

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