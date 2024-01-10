桌球／WTT杜哈球星挑戰賽 高承睿闖進32強

台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天展開新賽季首場賽事，世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽杜哈站女雙首輪以1比3輸給歐洲聯軍，而男單高承睿以3比0橫掃韓國選手趙勝敏，闖進32強。

「桌球教父」莊智淵與高承睿這組師徒檔，本週出征在卡達杜哈舉行的WTT球星挑戰賽，儘管男雙無緣會內賽，但2人繼續在男單會內賽分頭作戰，莊智淵稍早以2比3不敵丹麥選手林德（Anders Lind），止步首輪。

高承睿目前男單世界排名第32，台灣選手之中僅次於林昀儒，今天男單首輪面對排名第40的韓國選手趙勝敏，首局在9比10落後情況下，化解對手1個局點、連得3分，以12比10逆轉搶下。

高承睿次局在5比4領先情況下，強拉出6比1攻勢，以11比5再下一城，第3局再以11比8迎接勝利，僅花不到25分鐘就收下32強賽入場券，下一戰遭遇世界排名第5的巴西選手卡爾德拉諾（Hugo Calderano）。

女雙賽事部分，鄭怡靜與李昱諄首輪碰上排名第11的捷克女將瑪泰洛娃（Hana Matelova）與斯洛伐克選手芭拉佐娃（Barbora Balazova）所組成的歐洲聯軍，以7比11、11比3、8比11、4比11落敗，無緣8強。