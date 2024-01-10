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大馬羽賽／戴資穎領銜 5組台將過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎在馬來西亞公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供
戴資穎在馬來西亞公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供

馬來西亞公開賽今天結束第一輪所有賽程，中華隊7組台將由「一姊」戴資穎領軍，包括男單「左手重砲」林俊易和男雙李哲輝／楊博軒都出線，和昨天晉級的女單「中租學霸」許玟琪、男雙李芳任／李芳至一同晉級16強。

昨天9組台將只有2組闖關，今天7組台將由小戴打頭陣，名列女單第4種子的小戴以以23：21、21：19擊敗世界排名第9的美籍華裔女將張蓓雯，明天將和泰國好手泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）進行生涯第20度對決，尋求交手15連勝。

李哲輝／楊博軒今天和中國組合陳柏陽／劉毅大戰3局，首局雖錯過2個局點，但在3局大戰以20：22、22：20、21：12逆轉晉級。

林俊易今天以21：17、21：13取得對戰泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）的4連勝，明天將挑戰另名泰國選手、去年世錦賽奪冠的昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。

混雙僅存希望張課琦／李芷蓁碰地主組合陳炳順／謝宜茜，雖以21：11拿下首局，但第二局錯過2個「賽末點」，最終以24：26、8：21遭逆轉，無緣成第6組晉級的台將。

另名女單代表宋碩芸碰馬來西亞吳堇溦，以18：21、11：21吞敗，男單「羽球王子」王子維和加拿大華裔的楊燦大戰3局，以21：11、17：21、16：21遭逆轉。

壓軸上陣的李佳豪，今天和世界排名第3的中國大陸好手李詩灃大戰3局，以21：23、21：15、18：21遺憾止步，男單16強只有「左手重砲」林俊易當代表。

戴資穎在馬來西亞公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供
戴資穎在馬來西亞公開賽開出紅盤。圖／Badminton Photo提供

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