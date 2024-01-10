桌球／WTT杜哈球星挑戰賽 林昀儒陳思羽混雙首輪出局

台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽杜哈站混雙首輪上陣，以2比3敗給韓國組合張禹珍與田志希，新賽季合體首站出師不利，無緣8強。

林昀儒上週征戰在卡達杜哈舉行的WTT男子總決賽，止步首輪，本週轉戰總獎金25萬美元（約新台幣780萬元）球星挑戰賽杜哈站，男單首輪輪空，混雙則與陳思羽繼續攜手。

林昀儒與陳思羽去年在突尼斯挑戰賽、馬斯開特挑戰賽合力捧冠，目前混雙世界排名第5，今天碰上排名第8韓國組合張禹珍與田志希，雙方曾在去年亞錦賽碰頭，由台灣組合以3比2勝出。

雙方開賽6度戰成平手，台灣組合雖救回1個局點，但未能把握機會，以8比11讓出首局，次局重新找回節奏，靠著後段一波4比0攻勢，以11比5扳平戰局。

台灣組合第3局以6比2開局，但林昀儒正手連續出現失誤，讓對手趁機追成1分差，暫停過後，台灣組合回穩、取得10比7領先，但隨後浪費4個局點機會，讓韓國組合以13比11逆轉搶下。

已無退路的台灣組合第4局火力全開，以11比4扳平戰局，台灣組合決勝局從3比1領先，隨後因無謂失誤過多、連丟5分，最終以6比11敗下陣來。

在混雙首輪賽事告一段落後，陳思羽女單將與德國華裔女將單曉娜爭奪32強門票，而林昀儒男單次輪將出戰西班牙選手羅貝斯（Alvaro Robles）與印度選手卡邁爾（Achanta Sharath Kamal）之間勝方。

至於其他男單賽事部分，「桌球教父」莊智淵男單首輪以2比3不敵丹麥選手林德（Anders Lind），無緣晉級。