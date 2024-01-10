快訊

高虹安助理批「上面指示起訴高虹安」 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

海水退了？盤點2023年房市 兩縣市房價驚見下跌

大馬羽賽／王子維遭逆轉 林俊易晉級男單16強

中央社／ 台北10日電
男單希望「左手重砲」林俊易今天以21比17、21比13擊敗泰國好手王高倫，晉級馬來西亞公開賽16強。 聯合報系資料照
男單希望「左手重砲」林俊易今天以21比17、21比13擊敗泰國好手王高倫，晉級馬來西亞公開賽16強。 聯合報系資料照

台灣「羽球一哥」周天成、王子維相繼淘汰後，身為男單希望的「左手重砲」林俊易今天以21比17、21比13擊敗泰國好手王高倫，晉級馬來西亞公開賽16強。

現年24歲的林俊易，去年在超級300系列的泰國大師賽、超級100系列的高雄大師賽稱王，目前世界排名第21，僅次於「羽球一哥」周天成的第14名。

林俊易爭取巴黎奧運積分，今年首戰前進超級1000系列的馬來西亞公開賽，今天首輪面對前世錦賽銅牌、世界排名第36的王高倫。過去兩人3度對戰，皆由林俊易搶下勝利，不過都打滿3局，最近1次過招是去年11月的印度西德莫迪羽球國際賽。

首局林俊易一開始即陷入4分落後，最多落後達5分，但在技術暫停後，林俊易展開反撲，打出一波7比0攻勢逆轉比分，隨即再一鼓作氣連得3分，以21比17拿下首局。

挾著這股氣勢，林俊易在第2局沒有落後過，尤其招牌殺球讓王高倫無法有效回擊，最後靠著對手掛網，以21比13取得比賽勝利，晉級男單16強，新賽季開出紅盤。

林俊易下一輪將強碰世界排名第7的泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），過去2次交手，林俊易沒有贏球紀錄。

隨著周天成昨天爆冷出局，「羽球王子」王子維今天則是與加拿大華裔好手楊燦苦戰3局，最後以21比11、17比21、16比21遭到逆轉，同樣首輪止步。另一名男單好手李佳豪，稍後將面對世界排名第3的中國好手李詩灃，力拚晉級資格。

林俊易 羽球 周天成

延伸閱讀

大馬羽賽／挑戰第5冠開紅盤 戴資穎退世界第9奪新年首勝

大馬羽賽／周天成首輪出局 戴資穎明打頭陣

大馬羽賽／周天成新年首站壓軸上陣 戴資穎周三登場

羽球／莫迪國際賽 「左手重砲」林俊易晉男單8強

相關新聞

澳網／約克維奇再列頭號種子 力拚超狂完美紀錄

本周日將點燃戰火的澳網，官方今天公布男單和女單種子序，男將由10冠得主、塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djo...

大馬羽賽／傷勢還在復原中 戴資穎新年務實許願：身體健康

國際羽壇新賽季在吉隆坡展開，我國「一姊」戴資穎今天迎接新年首戰，順利以23：21、21：19擊敗世界排名第9的美籍華裔女...

大馬羽賽／王子維遭逆轉 林俊易晉級男單16強

台灣「羽球一哥」周天成、王子維相繼淘汰後，身為男單希望的「左手重砲」林俊易今天以21比17、21比13擊敗泰國好手王高倫...

足球／中國足協整頓要求看反腐影片交千字心得 網：交給AI

中國足協爆發貪腐，近年從教練到足協主席，甚至是國家體育總局官員多人落馬，為大力反貪，足協要求包括赴國外征戰的球員除需觀看...

射擊／亞洲區奧運資格賽 吳佳穎25公尺手槍暫居第14

在印尼雅加達舉行的亞洲手槍暨步槍錦標賽攸關巴黎奧運資格，今天展開女子25公尺手槍資格賽，吳佳穎在慢射項目以3輪288分，...

足球／央視揭李鐵貪腐細節 靠踢假球當上中國男足總教練

中國央視年度反腐大片揭露前中國男足總教練李鐵涉貪細節，過去執教職業隊時曾多次花錢買通對手踢假球，藉此提升球隊戰績與執教成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。