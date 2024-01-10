大馬羽賽／王子維遭逆轉 林俊易晉級男單16強

台灣「羽球一哥」周天成、王子維相繼淘汰後，身為男單希望的「左手重砲」林俊易今天以21比17、21比13擊敗泰國好手王高倫，晉級馬來西亞公開賽16強。

現年24歲的林俊易，去年在超級300系列的泰國大師賽、超級100系列的高雄大師賽稱王，目前世界排名第21，僅次於「羽球一哥」周天成的第14名。

林俊易爭取巴黎奧運積分，今年首戰前進超級1000系列的馬來西亞公開賽，今天首輪面對前世錦賽銅牌、世界排名第36的王高倫。過去兩人3度對戰，皆由林俊易搶下勝利，不過都打滿3局，最近1次過招是去年11月的印度西德莫迪羽球國際賽。

首局林俊易一開始即陷入4分落後，最多落後達5分，但在技術暫停後，林俊易展開反撲，打出一波7比0攻勢逆轉比分，隨即再一鼓作氣連得3分，以21比17拿下首局。

挾著這股氣勢，林俊易在第2局沒有落後過，尤其招牌殺球讓王高倫無法有效回擊，最後靠著對手掛網，以21比13取得比賽勝利，晉級男單16強，新賽季開出紅盤。

林俊易下一輪將強碰世界排名第7的泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），過去2次交手，林俊易沒有贏球紀錄。

隨著周天成昨天爆冷出局，「羽球王子」王子維今天則是與加拿大華裔好手楊燦苦戰3局，最後以21比11、17比21、16比21遭到逆轉，同樣首輪止步。另一名男單好手李佳豪，稍後將面對世界排名第3的中國好手李詩灃，力拚晉級資格。