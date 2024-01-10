足球／中國足協整頓要求看反腐影片交千字心得 網：交給AI

中國足協爆發貪腐，近年從教練到足協主席，甚至是國家體育總局官員多人落馬，為大力反貪，足協要求包括赴國外征戰的球員除需觀看央視的反腐專題片，還要交至少1500字心得；對此，中國網友戲稱應付形式主義，可找AI代寫。

中國足球近年表現不濟，更爆出一連串貪腐醜聞，2022年11月前中國男足主教練李鐵因涉嫌嚴重違法而被查，開啟了中國足協反腐風暴，包含足協主席、正副秘書長、多個部門的部長，甚至是國家體育總局相關官員紛紛落馬。

中國官媒新華社曾發文表示，中國足球面臨諸多棘手難題，要建立有效反腐敗機制，杜絕「塌方式腐敗」。

中國足協主席宋凱2023年10月上任後首次發言，表示要堅定落實中國足球改革發展總體方案，聚焦改革難點、痛點，解決影響足球健康發展的深層次矛盾和問題，「走出一條中國特色足球改革發展線路」。

中國足協整頓高層人事後，中國央視今年1月6日至9日播出年度反腐片「持續發力縱深推進」，其中1月9日，前國家體育總局副局長、前中國足球協會黨委書記杜兆才、前中國足球協會主席陳戌源、前中國國家男子足球隊教練李鐵3名足球領域系列腐敗案主角紛紛亮相懺悔。

李鐵片中坦承，過去執教職業隊時為了球隊戰績，曾多次利用重金收買對手踢假球。

今天多家陸媒報導，自央視播出節目預告片之後，中國足協就向內部員工發出了按時學習收看的通知，並要求員工在11日下午3點前提交不少於1500字的觀後感。

其中包括赴卡達征戰2023年亞洲盃的中國國家足球代表隊，以及正在昆明率中國U20女足備戰亞洲盃的球隊教練及工作團隊成員。

球員備戰還要抽時間看反腐片及寫千字觀後感，對此有中國網友戲稱，應付這些形式主義，可找AI生成代寫。