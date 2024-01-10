快訊

「台大五姬」陳匡怡否認當小三 爆：張孝全追我不成

中職／引進突破僵局制！10局起二壘有跑者 和局仍保留

看盡民進黨吃銅吃鐵吃台灣 管中閔寫給晚輩一封信：集中支持侯友宜

足球／中國足協整頓要求看反腐影片交千字心得 網：交給AI

中央社／ 台北10日電
中國足協爆發貪腐，為大力反貪，足協要求包括赴國外征戰的球員除需觀看央視的反腐專題片，還要交至少1500字心得。 新華通訊社
中國足協爆發貪腐，為大力反貪，足協要求包括赴國外征戰的球員除需觀看央視的反腐專題片，還要交至少1500字心得。 新華通訊社

中國足協爆發貪腐，近年從教練到足協主席，甚至是國家體育總局官員多人落馬，為大力反貪，足協要求包括赴國外征戰的球員除需觀看央視的反腐專題片，還要交至少1500字心得；對此，中國網友戲稱應付形式主義，可找AI代寫。

中國足球近年表現不濟，更爆出一連串貪腐醜聞，2022年11月前中國男足主教練李鐵因涉嫌嚴重違法而被查，開啟了中國足協反腐風暴，包含足協主席、正副秘書長、多個部門的部長，甚至是國家體育總局相關官員紛紛落馬。

中國官媒新華社曾發文表示，中國足球面臨諸多棘手難題，要建立有效反腐敗機制，杜絕「塌方式腐敗」。

中國足協主席宋凱2023年10月上任後首次發言，表示要堅定落實中國足球改革發展總體方案，聚焦改革難點、痛點，解決影響足球健康發展的深層次矛盾和問題，「走出一條中國特色足球改革發展線路」。

中國足協整頓高層人事後，中國央視今年1月6日至9日播出年度反腐片「持續發力縱深推進」，其中1月9日，前國家體育總局副局長、前中國足球協會黨委書記杜兆才、前中國足球協會主席陳戌源、前中國國家男子足球隊教練李鐵3名足球領域系列腐敗案主角紛紛亮相懺悔。

李鐵片中坦承，過去執教職業隊時為了球隊戰績，曾多次利用重金收買對手踢假球。

今天多家陸媒報導，自央視播出節目預告片之後，中國足協就向內部員工發出了按時學習收看的通知，並要求員工在11日下午3點前提交不少於1500字的觀後感。

其中包括赴卡達征戰2023年亞洲盃的中國國家足球代表隊，以及正在昆明率中國U20女足備戰亞洲盃的球隊教練及工作團隊成員。

球員備戰還要抽時間看反腐片及寫千字觀後感，對此有中國網友戲稱，應付這些形式主義，可找AI生成代寫。

延伸閱讀

足球／央視揭李鐵貪腐細節 靠踢假球當上中國男足總教練

李鐵玩金錢足球 砸300萬掌國足、1400萬打假球

國家級警報引驚慌！央視揭「警報大響」原因 網見通知歪樓：還以為飛過越南

足球／38歲C羅仍狂練腹肌及背肌 網：做他的女人太幸福了

相關新聞

大馬羽賽／新年新希望 務實戴資穎許願：身體健康

國際羽壇新賽季在吉隆坡展開，我國「一姊」戴資穎今天迎接新年首戰，順利以23：21、21：19擊敗世界排名第9的美籍華裔女...

籃球／「日本柯瑞」富永啓生外線爆發 隊史41年首次贏全美第1

「日本柯瑞」富永啓生效力NCAA一級沒排名的內布拉斯加大學，今天對上全美第1的普渡大學，他狂飆5顆三分球，攻下全隊最高的19分，還有4次助攻，帶隊以88：72贏球。 這是內布拉斯加大學隊史41年

足球／中國足協整頓要求看反腐影片交千字心得 網：交給AI

中國足協爆發貪腐，近年從教練到足協主席，甚至是國家體育總局官員多人落馬，為大力反貪，足協要求包括赴國外征戰的球員除需觀看...

射擊／亞洲區奧運資格賽 吳佳穎25公尺手槍暫居第14

在印尼雅加達舉行的亞洲手槍暨步槍錦標賽攸關巴黎奧運資格，今天展開女子25公尺手槍資格賽，吳佳穎在慢射項目以3輪288分，...

足球／央視揭李鐵貪腐細節 靠踢假球當上中國男足總教練

中國央視年度反腐大片揭露前中國男足總教練李鐵涉貪細節，過去執教職業隊時曾多次花錢買通對手踢假球，藉此提升球隊戰績與執教成...

澳網／許育修會外賽失利 台將單打全軍覆沒

年度第一場大滿貫澳網將在本周日點燃戰火，今年單打會內賽確定沒有台將身影，昨天吳東霖、楊亞依和謝淑薇都在會外賽首戰落敗，壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。