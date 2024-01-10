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射擊／亞洲區奧運資格賽 吳佳穎25公尺手槍暫居第14

中央社／ 台北10日電
攸關奧運門票的亞洲手槍暨步槍錦標賽女子25公尺手槍資格賽，吳佳穎在慢射項目以3輪288分，暫居第14。 季相儒
攸關奧運門票的亞洲手槍暨步槍錦標賽女子25公尺手槍資格賽，吳佳穎在慢射項目以3輪288分，暫居第14。 季相儒

在印尼雅加達舉行的亞洲手槍暨步槍錦標賽攸關巴黎奧運資格，今天展開女子25公尺手槍資格賽，吳佳穎在慢射項目以3輪288分，暫居第14，女團則與杜禕依姿、陳俞如合力射下861分，暫排第3。

亞洲手槍暨步槍錦標賽屬於巴黎奧運資格賽，各項目前2名選手可取得奧運席次，吳佳穎日前女子10公尺空氣手槍項目，由於太過小心翼翼，直到後段才找到擊發節奏，導致未能擠進決賽窄門。

女子25公尺手槍資格賽分2天進行，今天先進行慢射，明天再展開快射項目，成績加總後前8名晉級決賽，吳佳穎慢射3輪合計射下288分，排名第14，杜禕依姿與田家榛，各以287分分別第18、21名，至於清華大學女射手陳俞如則射286分排第28。

團體賽採3人分數加總決定名次，田家榛先前已為台灣射下奧運門票，這次參賽並未列入女團成績，吳佳穎、杜禕依姿、陳俞如3人合計繳出861分，目前台灣女團暫居第3，明天快射若能發揮水準，有機會搶下獎牌。

教練郭孟熙接受中央社記者訪問時表示，吳佳穎明天快射表現還需要再更好一點，「我已經要求她，透過意象給自己一些壓力感，比賽發揮，有壓力就會準度高。」

吳佳穎 田家榛

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