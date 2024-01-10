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澳網／許育修會外賽失利 台將單打全軍覆沒
年度第一場大滿貫澳網將在本周日點燃戰火，今年單打會內賽確定沒有台將身影，昨天吳東霖、楊亞依和謝淑薇都在會外賽首戰落敗，壓軸出賽的僅存希望許育修今天也吞敗場，4名台將會外首輪全軍覆沒。
會外賽因雨神攪局，延後一天登場，首日上陣的3名台將吳東霖、楊亞依和謝淑薇都滑鐵盧，且不約而同都是首盤「搶7」沒能拿下後直落2吞敗。
本周世界排名202的「一哥」許育修最後上陣，他面對世界排名124的美國克雷西（Maxime Cressy），被對手轟出13記「愛司」，且被4度破發球局，最終以2：6、1：6出局。
許育修落敗，代表今年澳網的台將代表只有女將的雙打賽程，2021年奪下溫布頓金盃的謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再合體，詹皓晴和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giuliana Olmos）以及吳芳嫺／朱琳的「海峽組合」將分頭出擊爭取女雙金盃。
詹皓晴和吳芳嫺本周都在荷巴特女網賽為澳網暖身，吳芳嫺女雙首輪止步，詹皓晴和歐兒摩絲昨天直落2拍下美國組合張笑心／瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），晉級8強。
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