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籃球／「日本柯瑞」富永啓生外線爆發 隊史41年首次贏全美第1

聯合新聞網／ 綜合報導
「日本柯瑞」富永啓生(左)。 路透
「日本柯瑞」富永啓生(左)。 路透

「日本柯瑞」富永啓生效力NCAA一級沒排名的內布拉斯加大學，今天對上全美第1的普渡大學，他狂飆5顆三分球，攻下全隊最高的19分，還有4次助攻，帶隊以88：72贏球。

這是內布拉斯加大學隊史41年以來，首度擊敗全美第1球隊，賽後整座球場陷入瘋狂。許多美媒轉發富永啓生飆進三分球的畫面，富永啓生的名字也登上日本X（舊推特）熱搜。

內布拉斯加大學總教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）直言這場比賽不可思議，「我為這些傢伙感到驕傲，他們站了出來，有個非常好的開始。這對我們來說是巨大的勝利，擊敗全國最好的球隊，向大家展示我們的能力。」

富永啓生本季出賽14場全是先發，平均能攻下14.6分，三分球命中率37.5%。

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