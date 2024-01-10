籃球／「日本柯瑞」富永啓生外線爆發 隊史41年首次贏全美第1
「日本柯瑞」富永啓生效力NCAA一級沒排名的內布拉斯加大學，今天對上全美第1的普渡大學，他狂飆5顆三分球，攻下全隊最高的19分，還有4次助攻，帶隊以88：72贏球。
這是內布拉斯加大學隊史41年以來，首度擊敗全美第1球隊，賽後整座球場陷入瘋狂。許多美媒轉發富永啓生飆進三分球的畫面，富永啓生的名字也登上日本X（舊推特）熱搜。
內布拉斯加大學總教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）直言這場比賽不可思議，「我為這些傢伙感到驕傲，他們站了出來，有個非常好的開始。這對我們來說是巨大的勝利，擊敗全國最好的球隊，向大家展示我們的能力。」
富永啓生本季出賽14場全是先發，平均能攻下14.6分，三分球命中率37.5%。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言