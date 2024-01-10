足球／央視揭李鐵貪腐細節 靠踢假球當上中國男足總教練

中國央視年度反腐大片揭露前中國男足總教練李鐵涉貪細節，過去執教職業隊時曾多次花錢買通對手踢假球，藉此提升球隊戰績與執教成績，「靠一路砸錢當上國家隊教練」。

中國央視6日至9日播出年度反腐大片「持續發力縱深推進」，9日晚間的節目聚焦在中國足球界一系列的貪腐案。

據香港01報導，前中國國家男子足球隊教練李鐵在節目中坦承，過去執教職業隊時為了球隊戰績，曾多次利用重金收買對手踢假球，「我做球員的時候最憎恨的就是踢假球的人，但是因為我知道這些可能會能幫助我們球隊增加機率，第一次獨立成為一個球隊的教練，所以也是有特別想證明自己的這種心態。」

李鐵從球員退役後，於2015年8月擔任「河北華夏幸福俱樂部」的總教練。當時華夏幸福名列中甲第6名，由於當時賽季只剩9場比賽，要成功衝超（晉級成為中超球隊）的機會不大，然而當時李鐵卻在外界一片不看好的情形之下帶出一波8連勝，帶領球隊於隔年升級為中超球隊。

然而，這個奇蹟是靠金錢砸出來的。

據報導，在當時的比賽，李鐵與華夏幸福俱樂部的高層曾經以一場人民幣1400萬元（約新台幣6000萬元）的價格，打點對手球隊的高層、教練與球員，藉此取得比賽勝利。

在華夏幸福嘗到了踢假球的甜頭後，李鐵於2017年被聘為武漢卓爾俱樂部總教練後，主動向俱樂部推銷「踢假球」。在李鐵的推動之下，當年武漢卓爾也順利衝超成功。

李鐵在影片中表示，用這種不正當的方式獲得了成功，實際上就會讓自己變得越來越急功近利。「為了要取得成績，找裁判做工作，收買對方球員、教練，有的是俱樂部找俱樂部的這種方式，變成了一種習慣，甚至到後來有一點點依賴。」

報導提到，央視新聞頻道總製片人耿志民在微信朋友圈發文稱，李鐵從華夏幸福到武漢卓爾，所謂的奇蹟與大量贏球場次，都是重金買來的，「他能最終執教國家隊，就是一路砸錢砸上去的」。

2022年11月，李鐵因涉嫌嚴重違法而被查，開啟了中國足協反腐風暴，截至去年底，包含足協主席、正副祕書長、多個部門的部長，甚至是國家體育總局相關官員，已有至少14人在這波整頓中落馬。