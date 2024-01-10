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自行車／陽金p字道逆風爬坡吃飽飽

運動筆記／ Tina Tsai

今年沒有低溫、沒有下雨….只是爬坡逆風感覺心更累！但能順利平安完賽還是給自己一個鼓勵。

因為從去年決定上卡後，一次「如來神掌」威力強大，摔到騎車都覺得怕怕的，踩踏感覺也不對，最後還是決定換回原本的「硬底鞋」，「卡鞋」先等等我⋯⋯(畢竟卡鞋真的效果有提升)

如來神掌那天…摔4次😭最後買拖鞋穿爬最後巴拉卡

但這次想說進步是不可能，陽金也沒有什麼準備，賽前一天就當練習「踩踏」，來趟觀音山「過3觀」(華富山-凌雲路-青春不老巷)，明明隔天要比賽，前一天還來爬1600，我想可能很少人會這樣選擇😂

到了比賽當天早上，出發前往會場集合，現場感覺好像沒有之前這麼多人

大夥拍照後就各自努力💪

這次想說可能進步不了，就拿著去年的小抄440的來做參考，一早身體沒熱開，騎起來吃力又很喘，看著小抄第一個寫「花鐘8公里」，心裡問號❓為什麼8k還沒看到，結果是快10k才到，這時候才發現「小抄」是有問題的🤯無限的三字經開始喃喃自語…騎著騎著到了小油坑，因為要下滑陽金，就停車穿外套戴墨鏡，可以再拍個照下滑，靠！墨鏡勒…什麼時候飛掉的！慌到也忘了拍照，想到等會累到「眼神呆滯」也沒辦法了😔接著下滑真的就是被後面的一直刷….怎麼感覺好像剩我一個人騎。

下滑完接著第二p風櫃嘴，爬坡的逆風真的不小，有很多時間附近都沒有人，自己一個人奮戰感覺好像包場，減少了鬥志😅突然有點像在觀光😂到了風櫃嘴，看一看時間比小抄快，感覺有機會趕上去年的時間。

風櫃嘴

下滑後就是第3p冷水坑，想想可能就剩下13k了，雖然路還是很硬，但快要解脫了，心情感覺有點爽😂最後3k，看看時間居然有機會破pr ，原本以為不要退步就好，沒想到小破一點點🤏

但跟前2年比，第一次平把要拼完賽，第二次要彎把拼進步一小時，到今年沒有目標，少了一點感動跟熱情，但這次的比賽一直在找尋踩踏的感覺，心裡不斷給自己鼓勵相信「我可以」。而且能夠進步也是意外的驚喜😅

明年呢….

自行車

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