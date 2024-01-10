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拳王帕奎奧首度來訪 助台灣辦職業拳賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
菲律賓傳奇拳王帕奎奧（左）首度訪台，在國內拳壇引發高度關注。記者劉肇育／攝影
菲律賓傳奇拳王帕奎奧（左）首度訪台，在國內拳壇引發高度關注。記者劉肇育／攝影

菲律賓傳奇拳王帕奎奧首度受邀訪台，將擔任我國最新職業格鬥聯賽「鍇睿格鬥冠軍賽」的榮譽主席，他在菲律賓、甚至整個亞洲都有極高聲望，昨天透露「確實看見台灣職業拳擊市場的潛力」，期待能夠幫助台灣職業拳擊發展邁入新里程碑。

45歲帕奎奧生於菲律賓農家，12歲時因為舅舅開始接觸拳擊運動，並在17歲時正式展開職業生涯，至今出賽72場，留下62勝39KO勝的輝煌戰績，成為職業拳壇史上首位奪下橫跨8量級冠軍的拳手，成為亞洲最具代表性的傳奇拳王。

除了在世界拳壇大放異采，出生貧寒的帕奎奧場外不僅相當親民且投身弱勢公益，還將個人影響力帶入政壇，曾當選眾議員、參議員，前年甚至參選菲律賓總統，儘管最終以6.81%得票率落選，但以運動員身分挑戰總統大選，也展現一生不願向命運低頭的精神。

帕奎奧最近傳出可望與美國「不敗拳王」梅威瑟以表演賽方式上演「世紀之戰」，這次受到台灣格鬥公司邀請，為3月首度舉辦的職業賽事「鍇睿格鬥冠軍賽」擔任聯盟榮譽主席，未來也將參與聯盟組建與推廣工作。

生涯首次造訪台灣，並為剛起步的台灣職業拳擊帶來關注，帕奎奧說，相當期待更多出色的年輕選手能在這個舞台締造難忘時刻。

職業 菲律賓 議員

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