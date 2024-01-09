大馬羽賽／周天成首輪出局 戴資穎明打頭陣

屬於BWF超級1000系列大賽的馬來西亞公開賽今天點燃戰火，寶島羽將首日賽程共有9組選手出賽，只有「中租學霸」許玟琪和男雙李芳任／李芳至闖關，「一哥」周天成首戰就落馬。明天全面開戰的賽程，尋求第5冠的「一姊」戴資穎將打頭陣，早上9點挑戰新賽季第1勝。

今天9組台將勝多敗少，黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋直落2不敵世界排名第7的日本組合小林優吾／保木卓朗，「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也不敵地主組合張御宇／王耀新，只有李家雙胞胎以21：16、21：19拍下補進會內賽的印度組合阿瓊（M.R. Arjun）／卡皮拉（Dhruv Kapila），成為第一組晉級雙打16強的台將。

許玟琪在「寶島內戰」擊敗自家人白馭珀晉級，但男單先上陣的蘇力揚以18：21、12：21不敵世界排名第4的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），昨天剛過34歲的我國「一哥」周天成也出師不利，以11：21、21：19、15：21敗給世界排名25的法國波波夫（Toma Junior Popov）。

明天將有7組台將出賽，已拿下賽史4冠的小戴第一球場打開場，早上9點出戰世界排名第9的美國女將張蓓雯，男單「左手重砲」林俊易、「羽球王子」王子維和李佳豪和女單宋碩芸、男雙李哲輝／楊博軒和混雙張課琦／李芷蓁也將出賽。