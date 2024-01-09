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澳網／大滿貫單打告別戰 謝淑薇搶7失利出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。美聯社(資料照) 美聯社
謝淑薇。美聯社(資料照) 美聯社

澳網會外賽因雨神攪局，延後一天登場，首日上陣的3名台將吳東霖、楊亞依和謝淑薇都滑鐵盧，去年打出代表作的許育修成僅存的單打「台將希望」，謝淑薇也正式告別大滿貫單打賽場。

剛在4日過38歲生日的謝淑薇，新年第一天就宣布，今年澳網將是她生涯最後一次參與大滿貫單打；澳網單打賽場對謝淑薇有特別回憶，2021年她在墨爾本勇闖8強，締造台灣女將新猷，也達成個人設定的生涯單打「大滿貫8強」目標。

去年謝淑薇回歸網壇，一復出就接連奪下法網和溫布頓金盃，美網也打進女雙最終4強，女雙排名已回升到世界第6、台灣女將最高；謝淑薇目前單打排名712，必須從會外賽打起，首輪碰世界排名118的匈牙利女將邦達爾（Anna Bondar），首盤拚到「搶7」失守，第二盤也沒能突破，以6：7（3：7）、4：6落敗。

謝淑薇登場前，19歲小將楊亞依以6：7（3：7）、0：6不敵加拿大對手馬里諾（Rebecca Marino），止步首輪。

最新世界排名243的吳東霖，澳網會外賽首輪碰世界排名214的匈牙利瓦爾庫斯（Máté Valkusz），首盤也是戰到「搶7」，可惜以6：7（0：7）、4：6敗陣。

今年共有4名台將在會外賽爭取會內賽資格，首日賽程就有3人落馬，剩許育修挑戰勝場，本周世界排名202的他首戰將碰排名124的美國克雷西（Maxime Cressy）。

謝淑薇 澳網 許育修

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