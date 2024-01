澳網／大滿貫單打告別戰 謝淑薇搶7失利出局

澳網會外賽因雨神攪局,延後一天登場,首日上陣的3名台將吳東霖、楊亞依和謝淑薇都滑鐵盧,去年打出代表作的許育修成僅存的單打「台將希望」,謝淑薇也正式告別大滿貫單打賽場。

剛在4日過38歲生日的謝淑薇,新年第一天就宣布,今年澳網將是她生涯最後一次參與大滿貫單打;澳網單打賽場對謝淑薇有特別回憶,2021年她在墨爾本勇闖8強,締造台灣女將新猷,也達成個人設定的生涯單打「大滿貫8強」目標。

去年謝淑薇回歸網壇,一復出就接連奪下法網和溫布頓金盃,美網也打進女雙最終4強,女雙排名已回升到世界第6、台灣女將最高;謝淑薇目前單打排名712,必須從會外賽打起,首輪碰世界排名118的匈牙利女將邦達爾(Anna Bondar),首盤拚到「搶7」失守,第二盤也沒能突破,以6:7(3:7)、4:6落敗。

謝淑薇登場前,19歲小將楊亞依以6:7(3:7)、0:6不敵加拿大對手馬里諾(Rebecca Marino),止步首輪。

最新世界排名243的吳東霖,澳網會外賽首輪碰世界排名214的匈牙利瓦爾庫斯(Máté Valkusz),首盤也是戰到「搶7」,可惜以6:7(0:7)、4:6敗陣。

今年共有4名台將在會外賽爭取會內賽資格,首日賽程就有3人落馬,剩許育修挑戰勝場,本周世界排名202的他首戰將碰排名124的美國克雷西(Maxime Cressy)。

Three certainties in life:



✅ Death

✅ Taxes

✅ Su-Wei Hsieh hitting a drop shot winner from out of nowhere#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/c5XHaFwC5q