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足球／38歲C羅仍狂練腹肌及背肌 網：做他的女人太幸福了

聯合新聞網／ 綜合報導
C羅(右)與女友喬治娜。
C羅(右)與女友喬治娜。

38歲葡萄牙足球明星C羅(Cristiano Ronaldo)於今天在IG發布最新照片，及休兵期間狂練身體的限時動態，仍可見他保持完美的腹肌及背肌，同時他還曬出與女友喬治娜(Georgina Rodriguez)的泳裝合照，網友直呼，「做他的女人太幸福了」、「準備要生第六個孩子了」！

C羅今天上傳與女友在海邊的泳裝合照，羨煞不少粉絲，IG有多達6.1億追縱人數的他，這則貼文一出就有超過千萬個讚及10萬留言；C羅特別寫下「靈魂伴侶」，象徵兩人堅定愛情，網友留言懷疑，是否兩人又要「做人」？C羅原本有3個孩子，與現任女友喬治娜交往後，在2017年生下一女，2022年懷了龍鳳胎，但最後男嬰夭折，只留下女嬰，目前有五個孩子。不過，網友直呼，「他應該可以生50個。」

此外，C羅也在IG限動中，上傳他狂練肉的影片及照片，簡直是健美先生的身材，效命於阿拉伯聯賽艾納斯隊的他，目前球隊戰績排名第二，現正處於球賽冬日休兵期，C羅仍繼續保持體能狀態，本季他為球隊出賽18場，踢進20進球，仍是一尾活龍。

C羅狂練背肌。C羅IG限動
C羅狂練背肌。C羅IG限動

C羅狂練腹肌。C羅IG限動
C羅狂練腹肌。C羅IG限動

C羅休兵期間仍狂練身體。C羅IG
C羅休兵期間仍狂練身體。C羅IG

女友 葡萄牙 足球

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