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拳擊／首見帕奎奧直呼氣場強 利育哲：貧民選手的標竿

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
菲律賓傳奇拳王帕奎奧（左）。記者劉肇育／攝影
菲律賓傳奇拳王帕奎奧（左）。記者劉肇育／攝影

菲律賓傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）近日受邀來台擔任「鍇睿格鬥冠軍賽（CFC）」聯盟榮譽主席，也是生涯首度展開訪台行程，今天記者會上我國職業拳擊好手利育哲也現身一睹偶像風采，直言帕奎奧本人的氣場比他想像還要強。

身為菲律賓史上最偉大的運動員之一，帕奎奧拳擊生涯共計出賽72場拿下62勝，其中包括39場KO勝，更是拳擊史上唯一奪得8個不同量級冠軍的傳奇拳手，退休後不僅持續致力於公益與社會議題，還當選菲律賓參議員並一度投入總統選戰，在菲律賓擁有極高的影響力。

近日傳出可望與梅威瑟（Floyd Mayweather）再度進行「世紀之戰」第2回合賽事後，帕奎奧近日受到台灣格鬥運動股份有限公司邀請，為今年3月即將開賽的全新格鬥賽事CFC擔任聯盟榮譽主席，希望幫助台灣拳擊發展能夠邁向新的里程碑。

帕奎奧訪台也在台灣拳擊圈引發高度關注，利育哲今天目睹傳奇拳王帕奎奧的風采；他表示，儘管自己對於帕奎奧的認識大多是來自網路影片，但他知道帕奎奧是一名來自貧民窟的拳手，卻靠著自己的一雙手打出精彩人生，「我家境也不是很富裕，他就是我們的標竿，讓我也想靠雙手打出一片天。」

對於這次「鍇睿格鬥冠軍賽（CFC）」將在3月開打，成為國內職業格鬥賽的新興舞台，利育哲也說樂觀其成，甚至期待有機會參賽，「最早有First Drop為台灣引進職業拳擊賽，現在又有新的聯盟、格鬥賽事出來，我認為運動員最欠缺的就是舞台，只要有舞台大家肯定都會想要參加。」

台灣格鬥運動股份有限公司執行長顏宥騫表示，CFC希望能夠幫助運動員把賽事當作職業，除了月薪、出場費、連勝獎金外，每個量級冠軍還會有100萬元獎金，年薪最高有機會上看200萬，就連受傷時也會確保拳手獲得不低於法定最低薪資的月薪保障。

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