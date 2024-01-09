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大馬羽賽／直落2敗給日本種子 麟洋配新年首勝再等等

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（左）和王齊麟。圖／報系資料照
李洋（左）和王齊麟。圖／報系資料照

國際羽壇新賽季從馬來西亞點燃戰火，世界排名第10的「麟洋配」王齊麟／李洋首戰就遭遇列第7種子的日本組合小林優吾／保木卓朗，「麟洋配」首局在16：16下連失5分，第二局又面臨連續失分，最終以16：21、15：21吞敗，無緣新年首勝。

「麟洋配」和日本組合過去對戰6次，「麟洋配」取得4勝2敗優勢，但最近一次交手是去年法國公開賽，當時由日本組合打下3局大戰勝利。

今天進行第7次對決，首局「麟洋配」數度陷入3分落後，雖在比賽尾聲追到16：16平手，但日本組合回敬一波連拿5分攻勢，以21：16先下一城。

第二2局「麟洋配」遇亂流，4：5落後時遭對手打出8：0猛攻，寶島組合雖有連拿5分反撲表現，但差距過大下仍以15：21吞敗，首輪止步。

馬來西亞公開賽屬於BWF超級1000系列大賽，總獎金130萬美元，今天首日賽程共有9組台將出賽，包括3組男雙、「一哥」周天成等，尋求賽史第5冠的「一姊」戴資穎明天登場。

率先上陣的寶島混雙葉宏蔚李佳馨，和新加坡組合許永凱／陳薇涵大戰3局，以21：15、19：21、12：21遭逆轉，稍晚李佳馨還有和女雙搭擋鄧淳薰的賽程。

麟洋配 李佳馨 葉宏蔚

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