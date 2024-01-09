拳擊／菲律賓傳奇拳王帕奎奧訪台 盼助台拳擊邁向新高度

台灣格鬥運動股份有限公司今天宣布，將在今年啟動「鍇睿格鬥冠軍賽（CFC）」，為國內拳擊選手的崛起創造更多機會與舞台，今天記者會更邀請到菲律賓傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）擔任聯盟榮譽主席，他也直言看到台灣在職業拳擊領域的潛力。

身為新興的格鬥運動推動單位，台灣格鬥運動股份有限公司致力於推行、舉辦各項格鬥職業賽事，期待為台灣帶來新的運動體驗與規格，預計3月開打的「鍇睿格鬥冠軍賽」，邀請拳擊史上唯一奪得8個不同量級冠軍的菲律賓傳奇拳王帕奎奧擔任聯盟榮譽主席。

帕奎奧表示，非常榮幸能成為CFC榮譽主席，也感謝台灣格鬥運動公司參與這格壯舉，成為其中一份子，「格鬥是我生命中的一部分，除了期待在這個聯盟中見證出色的年輕拳擊手和令人難忘的瞬間，也期待台灣在這個領域的巨大潛力，希望年輕選手堅持不懈勇往直前，與CFC一同創造台灣格鬥的榮譽時刻。」

台灣格鬥運動股份有限公司執行長顏宥騫表示，希望透過「鍇睿格鬥冠軍賽」能夠帶給國內選手更多機會，為了將賽事推上新的層級，除了邀請世界級選手外，也邀請帕奎奧擔任榮譽主席，他也會加入CFC參與組建、推廣，加速推動台灣格鬥。

除了帕奎奧的光環加持外，「鍇睿格鬥冠軍賽」也邀請到華裔設計師Daniel Wong打造獨特的Logo，展現格鬥力量與時尚美感的巧妙結合，並且邀請到拳上2023終於之戰資深製作人Hauer擔任聯盟賽事製作人、美國運動電視艾美獎得主比利（Billy Drummed）擔任營運長，首屆「鍇睿格鬥冠軍賽」預計於3月展開，盼為台灣格鬥注入更多創意與活力。

營運長比利指出，「鍇睿格鬥冠軍賽」將在今年3月舉行，職業聯盟將分為四量級，每量級8位，總共32位選手進行循環積分賽，將會有出場費、獎金，另外還有採取線上公開報名制的「街鬥聯盟」，報名資格和方式近期將會公佈，兩聯盟都將會採取最高規格的電視轉播。