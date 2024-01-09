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足球／「足球皇帝」碧根鮑華逝世 享壽78歲

中央社／ 柏林8日綜合外電報導
有「足球皇帝」之稱的德國傳奇名將碧根鮑華去世，享壽78歲。 美聯社
有「足球皇帝」之稱的德國傳奇名將碧根鮑華去世，享壽78歲。 美聯社

德國足球協會（German Football Federation）今天告訴德國體育新聞社（SID），有「足球皇帝」之稱的德國傳奇名將碧根鮑華（Franz Beckenbauer）已經去世，享壽78歲。

德國足球協會指出，碧根鮑華是全球僅有曾以球員和教練身分贏得世界盃足球賽（World Cup）冠軍的3位傳奇人物之一，他已於1月7日辭世。

法新社報導，碧根鮑華是1970年代西德足球隊的隊長，近年來他飽受健康問題的困擾。

碧根鮑華曾於德國足球甲級聯賽出賽424場並踢進44球，其中包括在拜仁慕尼黑隊效力13年，之後先後加盟紐約宇宙隊及漢堡足球隊，並於1983年在紐約宇宙隊結束他的球員生涯。

他率領西德隊在1974年世界盃足球賽奪得冠軍，又於1990年世界盃以教頭身分帶領西德隊奪冠。

碧根鮑華也是球場內外的領袖人物，曾於1972年和1976年兩度獲選歐洲足球先生。

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