大馬羽賽／周天成新年首站壓軸上陣 戴資穎周三登場

國際羽壇新賽季從馬來西亞點燃戰火，屬於BWF超級1000系列的馬來西亞公開賽明天登場，我國共有9組選手出賽，白馭珀和許玟琪將上演「寶島內戰」，「一哥」周天成壓軸上陣，上月年終賽打下金盃的「一姊」戴資穎周三才要上陣。

馬來西亞公開賽總獎金130萬美金，小戴是賽史最成功的選手之一，2013年首度登頂，2017到19年更完成3連霸，今年將挑戰第5度登頂。

明天展開的首日賽程，中華羽球隊由黃金混雙葉宏蔚／李佳馨打頭陣，李佳馨和鄧淳薰的女雙賽程也是首日就要登場。

3組寶島男雙都將在第一天賽程尋求勝利，世界排名第10的「麟洋配」將碰列第7種子的日本組合小林優吾／保木卓朗，李芳任／李芳至雙胞胎碰補進會內賽的印度組合阿瓊（M.R. Arjun）／卡皮拉（Dhruv Kapila），「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵將碰地主組合張御宇／王耀新。

女單32籤共有4名台將，白馭珀和許玟琪明天就要上演內戰，戴資穎和宋碩芸的首戰則要到周三登場；男單5名台將由蘇力揚和周天成打頭陣，「左手重砲」林俊易、「羽球王子」王子維和李佳豪周三上陣。

世界排名14的周天成，首輪碰世界排名25的法國波波夫（Toma Junior Popov），世界排名35的蘇力揚將挑戰世界排名第4的印尼名將金廷（

Anthony Sinisuka Ginting）。