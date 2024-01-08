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澳網／會外賽遇雨神 謝淑薇告別戰再等等

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。美聯社(資料照) 美聯社
謝淑薇。美聯社(資料照) 美聯社

我國網球「一姊」謝淑薇新年第一天就宣布，今年澳網將是她生涯最後一次參與大滿貫單打，不過今天原訂會外賽登場的她，賽程受雨神影響，大滿貫單打「告別秀」還要再等等。

4日剛過38歲生日的謝淑薇，生涯握有6座大滿貫金盃，分別是法網2冠和溫布頓4冠，澳網也曾在2020年打進女雙決賽；墨爾本舉行的澳網也是謝淑薇單打里程碑所在，2021年她勇闖女單8強，締造台灣女將新頁，也達成個人設定的生涯單打目標。

2021年後就暫別澳網，謝淑薇去年復出就打下驚奇，一連奪下法網和溫布頓金盃，美網也打進女雙最終4強，相隔3年重返墨爾本單、雙並進，不過單打必須從會外賽出發，首戰遭遇世界排名118的匈牙利女將邦達爾（Anna Bondar）。

謝淑薇原本今天早上就要迎接會外首戰，但首日賽程受雨勢影響延宕多次，最終大會宣布今天賽事全部延後。

台灣網將今年共有4名好手從會外賽亮相，女將代表是謝淑薇和19歲小將楊亞依，男將由許育修和吳東霖分頭出擊，力拚連勝3場前進14日開戰的會內賽。

謝淑薇 澳網 溫布頓

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