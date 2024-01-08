羽球／長期贊助戴資穎 VICTOR創辦人陳登立離世享壽89歲

長期贊助我國一姊戴資穎的羽球品牌「VICTOR 勝利體育」今天在粉專發文表示，創辦人陳登立1月4日在家屬陪伴下安詳離世，享壽89歲。

陳登立1935年出生於彰化，憑藉對羽球的熱忱與獨具慧眼，1968年創辦「勝利羽球社」。50多年來陳登立秉持實踐及勇於嘗試的信念，投入羽球產品研發及革新，一步步帶領VICTOR走向世界，成為享譽國際的羽球領導品牌。

粉專提到，陳登立從熱愛羽球到成立品牌，一生皆致力於推動羽球發展，VICTOR不僅是他最大的驕傲，更是他送給羽壇最美好的禮物。未來VICTOR也將持續遵循並發揚陳登立的精神，以專業嚴謹的態度為羽球傾注全力。

值得一提的是，2016年里約奧運，戴資穎為了力挺自己所屬贊助勝利牌，而發文表達對當時做國家隊贊助的另一家廠商有所不滿，引發一連串爭議，也得到網友力挺，如今她仍是繼續堅持支持勝利牌。

VICTOR創辦人陳登立離世享壽89歲 贊助戴資穎近20年

羽球運動品牌VICTOR今天透過臉書粉絲團表示，創辦人陳登立於4日離世，享壽89歲。VICTOR從台灣羽球天后戴資穎小學5年級時就開始贊助，至今已近20年。

台灣勝利體育公關推廣部副協理周旺俊接受中央社訪問時表示，「老董事長離世大家都很不捨，目前預計他的女兒會舉辦一場音樂追思會，來紀念這位對台灣羽壇貢獻良多的創辦人。」

戴資穎從小學3年級就開始使用VICTOR的羽球裝備，小學5年級獲產品贊助至今。目前正在馬來西亞備戰的戴資穎表示，「謝謝創辦人一直以來的照顧。」

戴資穎的爸爸戴楠凱提到，「戴資穎小時候有見過陳登立老董事長以及他的太太」，兩人都還曾到家裡一起吃過飯，「大家的感情都不錯，聽到這個消息確實令人不捨。」(中央社)