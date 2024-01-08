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NFL／美式足球問鼎美國收視霸主 泰勒絲戀情強力助攻

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
NFL的熱度獨霸美國去年的收視市場，前百名的節目中，NFL相關者就佔了94個之多。(photo from NFL官方臉書)
NFL的熱度獨霸美國去年的收視市場，前百名的節目中，NFL相關者就佔了94個之多。(photo from NFL官方臉書)

NFL美式足球商業價值高不是新聞，但2023年的漲幅更加驚人！據外媒引用尼爾森收視率報告，去年NFL對美國人的收視黏著度更上層樓，前100名的電視節目中，有94個是NFL相關，連3年成長。這說明媒體內容轉向串流媒體後，能吸引美國人的電視節目多為體育項目，其中，NFL為最，可能原因包含場外花邊：樂壇天后泰勒絲與NFL超級球星凱爾斯的戀情。

收視壓過奧斯卡獎

NFL幾乎獨霸了美國人的電視收視！根據《Sportico》引用尼爾森收視率報告，2023年收視前百的節目中，除了奧斯卡獎、美國國會演說與足球巨星梅西在感恩節遊行轉播外，有97個高收視節目是美足相關，再扣除3場大學美足，有94個高收視轉播與NFL直接相關（1個是超級盃決賽）。

相比於過往也是一大進展，從2020年起，NFL相關轉播連3年擴展電視節目前百名的佔有率版圖，前百從72個、一路進展到94個。被NFL獨佔的美國收視率也是增加的，總體NFL電視收視率比上季提高8%，處於串流平台盛行的時代背景，成長率十分不容易。

美國權威媒體《Axios》補充，NFL節目霸榜美國人電視收視不令人意外，媒體內容逐漸轉移到串流媒體上（如Netflix、Disney、HBO、亞馬遜等），少數能吸引美國人守著電視直播的就是體育轉播，而NFL又是體育轉播中最受喜愛的賽事。

天后泰勒絲與NFL超級球星凱爾斯的戀情備受矚目。 美國聯合通訊社
天后泰勒絲與NFL超級球星凱爾斯的戀情備受矚目。 美國聯合通訊社

播NFL是王道！

數據面來看，ESPN的傳統好戲週一美足夜（從2006年開始，NFL週一晚上的焦點戰轉播交給ESPN安排）收視佔有率，去年同期比提升33%；而去年首度獨家授權亞馬遜轉播的週四美足夜，同期比增加24%，去年感恩節大戰更創下歷史收視紀錄，說明美國人收視節目被NFL霸佔之餘，整體收視也仍持續提升。

針對NFL在電視節目佔據轉播霸權，媒體專家西基認為，很多行業的主要思維是規避風險，其次的要求才是賺大錢，有線電視台恰好屬於這類，因此即便NFL轉播權利金屢屢攀升，但至少吸引力夠強，也造就如此誇張的收視佔比，「沒有電視台的人會因為敲定播出NFL比賽協議，而被解僱的！」

另外，NFL去年熱度更上層樓，美國樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL超級球星、酋長隊近端鋒凱爾斯（Travis Kelce）的戀情也被認為有功，泰勒絲與男友戀情曝光後，前往球場替男友加油的側拍與鏡頭，都在社群媒體引發不少流量。

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