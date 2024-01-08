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田徑／楊俊瀚搶攻奧運 要辦街頭田徑賽
杭州亞運為中華田徑隊摘下唯一獎牌的台灣「最速男」楊俊瀚，今年目標除力拚巴黎奧運資格，個人也有重大突破，昨天他宣布推出個人品牌LOGO，設計理念融入自己阿美族名字「FUTING」。今年更將舉辦「FUTING CUP 60公尺速度挑戰賽」、街頭田徑賽，增加民眾對田徑的接觸和瞭解。
去年杭州亞運摘下200公尺銅牌的楊俊瀚，上周剛過27歲生日，今年適逢奧運年，他目標明確，首先是先拿到巴黎奧運參賽資格，「最終目標是奧運時可以繼續突破自我，跑出個人最佳成績。」
奧運正是楊俊瀚推出個人品牌和賽事的契機，他透露上屆東京奧運後，陸續參加許多活動，讓他興起整合身邊資源，透過舉辦賽事，讓更多人參與、認識田徑，「FUTING CUP 60公尺速度挑戰賽」只是一個起頭。他最終目標是舉辦街頭田徑賽，在台北指標地點像是信義區、自由廣場等地舉辦。
楊俊瀚說，國外已有多場街頭田徑賽成功舉辦，希望台灣也能有個起頭，「台北世大運前，我們也不知會辦怎樣，街頭田徑賽也是沒人做過的事。」
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