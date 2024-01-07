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田徑／連結阿美族文化 楊俊瀚個人品牌藏洋蔥

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台灣「最速男」楊俊瀚推出個人品牌LOGO。記者曾思儒／攝影
台灣「最速男」楊俊瀚推出個人品牌LOGO。記者曾思儒／攝影

田徑短跑名將「最速男」楊俊瀚今天首度舉辦個人品牌記者會，曝光個人品牌LOGO和第一波品牌商品，他透露光是LOGO設計策劃時間就長達3年，發想內涵更連結自己和至親的記憶。

楊俊瀚品牌以英文字「F」為主軸，發想來自阿美族族名「FUTING」；他解釋，「FUTING」在阿美族裡有「魚」的意涵，LOGO也融入魚的元素，整體更充滿速度感，呼應自己的田徑專項。

預計今年推出「FUTING CUP 60公尺速度挑戰賽」的楊俊瀚也提到，「FUTING」是自己幼時回憶，小時候阿公、阿嬤都會這樣叫他，隨著年紀漸長這個名字已經很少被提起，透過個人品牌發想，他特別和設計師提出阿美族名的概念，用來記住自己的文化。

今天楊俊瀚先曝光黑、白兩色的圓夢應援Tee設計，未來也將推出更多周邊商品，扣除成本後都投入之後FUTING CUP、街頭田徑賽等計畫。楊俊瀚透露，周邊商品的開發會朝貼近田徑選手日常使用的品項，像是裝釘鞋的鞋袋，兼具實用性。

「希望用自己的影響力，讓更多人投入田徑，讓體育和田徑都有更好的發展。」今年目標巴黎奧運的楊俊瀚感性說，2017年台北世大運後，民眾和田徑仍有距離，盼團隊推動的活動能讓田徑更貼近群眾，也能讓民眾體驗競技選手的生活。

田徑 楊俊瀚 挑戰賽

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