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日立冷氣慈善盃女子高球賽次輪 劉嬿躍居領先

中央社／ 台北6日電

台灣高球女將劉嬿昨天在日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽首輪結束，暫居第6，今天第2輪繳出67桿，2輪總桿以低於標準6桿的138桿，躍居領先。

2024日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽今天在高雄信誼球場展開第2回合競桿，劉嬿憑藉著更佳鐵桿準度以及推桿手感，單日繳出低於標準5桿的67桿成績，也讓她從首輪第6，2輪打完以138桿衝上第1，握有1桿領先優勢。

去年考取日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）會員的劉嬿，談到今天推桿表現，她接受大會訪問時表示：「昨天花了33桿推桿，今天減少到只有26桿，這是最大收穫。整體結果還算滿意，不過還是有進步空間，例如除第18洞以外，其他5桿洞都沒賺到，明天目標就希望能夠打出低於68桿，努力爭取冠軍榮耀。」

台灣選手錢珮芸次輪靠著在第18洞獵鷹，以68桿繳卡，以2回合共140桿、暫居第3名，她說：「第18洞這一洞我真的本來沒想太多，結果沒想到那記切球，居然直接切進（老鷹）。」

至於原本首輪打完獨居領先的李旻，第9洞後卻出現大亂流，第11洞更是領到雙柏忌，單日以73桿作收，2回合累計142桿，暫時並列第6。

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